اندیشه نوروز اندیشه انتظار و حاکمیت همه خوبیها است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد ظهر امروز در مراسم ثبت ملی نوروز که از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد با اشاره به حال وهوای نوروز در بین ایرانیان گفت: در بین ملت ها آیین های متفاوتی رایج است اما هیچ کدام اثر معنوی و روحی و زیبای نوروز باستانی ما را ندارد.

رئیس جمهور ادامه داد : شما می بینید به محض اینکه سال تحویل می شود و ذکر یا مقلب القلوب و الابصار خوانده می شود گویی همه مشکلات و چالش های یک ساله کنار می رود و یک تحول جدید رخ می دهد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: بنده به جرات می گویم که این اتفاق یک اتفاق معمولی نیست این حقیقتی است که خداوند از روز اول در آفرینش بنا نهاده است.

وی با بیان اینکه تکرار نوروز طبیعت یادآور این حقیقت است که بعد از زمستان سرد ظلم های بشریت نوروزی در پیش است، خاطرنشان کرد: نوروز به ما می گوید شکوفایی درپیش است و صبح زیبایی در انتظار است که همه آرزوها، خوبی وهمه زیبایی هادر آن صبح شکوفا می شود.

رئیس جمهورتاکید کرد: این اتفاقی نیست که نوروز برای ایرانیان است، چرا که ملت ایران پاسدار نوروز است، ما در تاریخ کهن ملت ایران هیچ شرک وظلمی را نمی بینیم گرچه نوروزمتعلق به همه ملت هاست اما ملت ایران همچون همیشه تاریخ پرچمدار همه خوبی ها، عدالتخواهی و خداپرستی است.

دکتر احمدی نژاد ثبت ملی نوروز را یادآور آرزوهای تاریخی بشریت و هویت ملی ایرانیان که سرشار از عشق به انسانهاست خواند وگفت: بنده امیدوارم که هر چه زودتر صاحب حقیقی ظهور کند و همه ملتها فوج فوج زیر پرچم او زندگی توحیدی داشته باشند.

پیش ازسخنان دکتر احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور در خصوص نوروز، گفت: نوروز باستانی در بین ایرانیان شهره است امروز ما خوشحالیم که در تاریخ فرهنگی نوروز باستانی، ده کشور نیز این روز را به ثبت می رسانند.

به گزارش خبرنگارمهر، همچنین دکتر احمدی نژاد تمبر یادبود مراسم ثبت ملی نوروز باستانی را ابطال کرد، این تمبر قرار است به بسیاری از کشورهای جهان ارسال شود و در موزه های بین المللی جهان نیز نگهداری شود.در این مراسم بسیاری از سفرای خارجی نیز حضور داشتند و با رئیس جمهور عکس یادگاری گرفتند.

گفته می شود کشورهای ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکیه از جمله کشور هایی هستند که قرار است نوروز باستانی را در کشورهایشان ثبت ملی کنند.

دکتر احمدی نژاد پیش از حضور در مراسم از غرفه هایی که در حاشیه این مراسم برپا شده بود بازدید کرد. در این غرفه ها نمادهایی از آیین و رسوم شهرهای مختلف کشورمان در نوروز به نمایش گذاشته شده بود.