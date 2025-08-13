۲۰ کمیته در ستاد اربعین قم فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی در جریان بازدید از موکب اربعین امامزاده شاه جمال (ع)، با اشاره به شرایط خاص قم در ایام اربعین حسینی گفت: این استان به دلیل قرار گرفتن در محور مواصلاتی ۱۷ استان و جایگاه ویژه زیارتی، نباید در تقسیم‌بندی کشوری به عنوان استان معین قرار گیرد.

وی افزود: همه دستگاه‌ها باید بر اساس وظایف و کارکردهای خود در برپایی این موکب مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به نقش شهرداری، اداره کل اوقاف و علوم پزشکی قم در خدمت‌رسانی به زائران، اضافه کرد: این دستگاه‌ها همواره در صف نخست خدمات به مسافران و زائران بوده‌اند و در موضوع اسکان نیز با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های موجود اقدام می‌کنند.

وی با بیان این‌که هماهنگی‌های ایام اربعین در ستاد زیارت و سفر استان شکل گرفته و ابلاغ مسئولیت کمیته‌ها از اواخر خرداد صادر شده است، گفت: ۲۰ کمیته در قالب ستاد اربعین استان قم فعالیت می‌کنند که هر یک با راهبری دستگاه‌های ذیربط و حضور مستمر مدیران کل به فعالیت مشغول هستند.

محمودی افزود: کمیته نظارت و بازرسی از جمله فعال‌ترین کمیته‌ها در این ستاد است.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی ستاد کشوری اربعین به استان‌های هدف و معین، خاطرنشان کرد: استان‌های معین موظف به پشتیبانی از استان‌های هدف هستند، اما با توجه به موقعیت ویژه قم، شامل قرار گرفتن در محور مواصلاتی ۱۷ استان و جایگاه آن به‌عنوان یکی از مقاصد زیارتی، از ستاد کشوری خواستیم این استان در تقسیم‌بندی به عنوان معین قرار نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: گمرک استان قم ۱۰ روز زودتر از سایر استان‌ها کالاهای مورد نیاز مواکب اربعین را ترخیص کرده و در این زمینه موفق به کسب رتبه دوم کشور شده است.