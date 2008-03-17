قدردانی نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز ، آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی ظهر امروز با ارسال پیامی افزود : مردم با حضور پرشور و با اشتیاق خود در پای صندوق های رای دشمنان را مایوس کردند و قلب مقدس حضرت ولیعصر (عج) و روح بلند امام راحل و رهبر محبوب انقلاب را شاد کردند.

وی در این پیام آورده است: مردان و زنان غیرتمند آذربایجان همگام با امت مسلمان ایران در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی ضمن لبیک به ندای رهبر محبوبشان به پا خواستند و در روز 24 اسفند 86 حماسه ای دیگر آفریدند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرده است: مردم کشور برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ورق زدند و سرافراز و سربلند از امتحان بزرگ الهی پیروزمندانه بیرون آمدند.

وی با اشاره به شور و اشتیاق وصف ناپذیر، آرام، منسجم، شکوهمند و با اقتدار مردم در پشت سنگر صندوقهای رای قرار آورده است : گلوله های آتشین برگهای رأی شما بر دلهای کینه توز دشمن فروریخته و بار دیگر بر استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی پافشاری کردید.