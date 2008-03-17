  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

متکی -1:

آمریکا درباره علت عدم حضور در گفتگوهای سه‌جانبه توضیح ‌دهد

آمریکا درباره علت عدم حضور در گفتگوهای سه‌جانبه توضیح ‌دهد

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه تهران هیچ درخواستی برای انجام دور بعدی گفتگو های سه جانبه با عراق و آمریکا ندارد تاکید کرد که آمریکا باید درباره لغو یک جانبه دور پیشین این مذاکرات توضیح دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی  و کال می ری همتای سوئیسی اش ظهر امروز پس از انجام دور نخست مذاکراتشان در تهران با حضور در کنفرانس مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

متکی در این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که با توجه به عدم حضور آمریکا در دور اخیر مذاکرات سه جانبه که قرار بود در عراق و با موضوع امنیت  برگزار شود، آیا همتای سوئیسی اش پیامی را از جانب واشنگتن برای تهران آورده است، گفت : تبعا آمریکا باید درباره علت عدم حضور در این گفتگو ها توضیح دهد.

وی افزود : البته برخی مطالب از طریق مقامات عراقی به ما منتقل شده ولی همانگونه که در آغاز این گفتگوها نیز بر اساس تقاضای دوستان عراقی و درخواست آمریکاییها انجام شد از این پس هم بر همان اساس ادامه خواهد یافت.

وزیر امورخارجه تاکید کرد : ما در این چهارچوب هیچ درخواستی برای گفتگو نداریم .

دراین کنفرانس خبری همچنین کال میری وزیر امورخارجه سوئیس با تقدیر ازهمکاریهای داوطلبانه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب طرح اقدام  بر لزوم تقویت و تداوم این همکاریها با دیده بان هسته ای سازمان ملل تاکید کرد.

وی یاد آورشد: فکرمی کنیم ایران باید علاوه برآژانس مشکلاتش را با جامعه بین المللی نیز حل وفصل کند چرا که درغیراین صورت با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

ادامه دارد...

کد مطلب 655984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها