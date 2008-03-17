به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی و کال می ری همتای سوئیسی اش ظهر امروز پس از انجام دور نخست مذاکراتشان در تهران با حضور در کنفرانس مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

متکی در این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که با توجه به عدم حضور آمریکا در دور اخیر مذاکرات سه جانبه که قرار بود در عراق و با موضوع امنیت برگزار شود، آیا همتای سوئیسی اش پیامی را از جانب واشنگتن برای تهران آورده است، گفت : تبعا آمریکا باید درباره علت عدم حضور در این گفتگو ها توضیح دهد.

وی افزود : البته برخی مطالب از طریق مقامات عراقی به ما منتقل شده ولی همانگونه که در آغاز این گفتگوها نیز بر اساس تقاضای دوستان عراقی و درخواست آمریکاییها انجام شد از این پس هم بر همان اساس ادامه خواهد یافت.

وزیر امورخارجه تاکید کرد : ما در این چهارچوب هیچ درخواستی برای گفتگو نداریم .

دراین کنفرانس خبری همچنین کال میری وزیر امورخارجه سوئیس با تقدیر ازهمکاریهای داوطلبانه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب طرح اقدام بر لزوم تقویت و تداوم این همکاریها با دیده بان هسته ای سازمان ملل تاکید کرد.

وی یاد آورشد: فکرمی کنیم ایران باید علاوه برآژانس مشکلاتش را با جامعه بین المللی نیز حل وفصل کند چرا که درغیراین صورت با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

ادامه دارد...