به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای این استان اظهار کرد: استان بوشهر در زمینه بیکاری در سطح ملی رتبه بدی ندارد، با این حال رتبه شایسته‌ای هم نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان کرد: یکی از علل بیکاری در استان بوشهر، عدم مهارت و بروز نبودن نیروهای جویای کار در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و حوزه‌های مختلف خدماتی است که نقش فنی و حرفه‌ای در راستای کاهش بیکاری مهم است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه روی توسعه و تعمیق مهارت‌ها و سطح ارتقا آن در نیروهای جوان استان تبلیغ، جذب و کار شود گفت: استان بوشهر در حوزه کسب و کارهای دیجیتال قوی نیست و هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم، بنابراین ایجاد مهارت در حوزه کسب و کار دیجیتال و ارائه آموزش‌های لازم و شاخص امنیت در این شغل اهمیت دارد.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به ضعف استان در حوزه رسانه، بر اهمیت آموزش تکنولوژی‌های رسانه‌ای مانند فیلمبرداری، صدابرداری، نورپردازی، تدوین و کارگردانی تاکید کرد و خواستار فعالیت مراکز فنی و حرفه‌ای در حوزه گرافیک شد.

وی راه اندازی نخستین مرکز صنایع شیلاتی و بندری کشور در بندر دیر را کار پسندیده‌ای دانست و خواستار ارائه آموزش‌های قوی و جدی همراه با مدارک کیفی شد و بیان کرد: اولین مرکز دانش بنیان مهارتی در گناوه نیز کار خوبی است که باید دوره‌ها به شدت قوی و در حوزه‌های مورد نیاز استان آموزش داده شود.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به نیاز استان به توسعه مهارت‌های فنی و مهندسی در حوزه صنعت، به‌ویژه مهارت‌هایی مانند جوشکاری دریایی و زیرآب، بر لزوم ترویج این فرهنگ در بین جوانان استان بوشهر تاکید کرد و گفت: باید از حالت سنتی خارج شویم و نیروهای متخصص و ماهر در حوزه‌های صنعتی تربیت کنیم تا از ظرفیت‌های استان به بهترین نحو استفاده شود.