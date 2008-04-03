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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

واردات ماشین آلات تولید در خراسان رضوی مشمول 3/15 میلیون دلار معافیت گمرکی شد

واردات ماشین آلات تولید در خراسان رضوی مشمول 3/15 میلیون دلار معافیت گمرکی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: در مدت 11 ماه صاحبان صنایع خراسان رضوی از 3/15 میلیون دلار معافیت گمرکی برای ورود ماشین آلات تولید برخوردار شدند.

هادی هراتی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از ابتدای سال 86 تا پایان بهمن ماه، 187 واحد تولیدی بخش صنعت خراسان رضوی از 3/15 میلیون دلار معافیت حقوق ورودی برای ماشین آلات خارجی برخوردار شدند.

رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی یادآور شد: ارزش مجموع ماشین آلات وارد شده مشمول معافیت 3/169 میلیون دلاری است که کارآفرینان صنعت استان از پرداخت 3/15میلیون دلار حقوق ورودی آن معاف شده اند.

وی در ادامه گروه صنعتی ماشین آلات یاد شده را شامل ماشین آلات ساخت خودرو، قطعات خودرو، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، صنایع سلولزی، شیمیایی، نساجی، برق و الکترونیک، فلزی، فولاد و معدن ذکر کرد و یادآور شد: این ماشین آلات با تکنولوژی روز دنیا و برای نصب در واحدهای صنعتی استان وارد شده است.

آمار یاد شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزش ماشین آلات وارداتی به استان 1/34 درصد و از نظر برخورداری از معافیت حقوق ورودی (گمرکی) 7/45 درصد افزایش نشان می دهد که این امر حکایت از جهت گیری واردات به سمت ورود کالاهای سرمایه ای برای تولید دارد.

کد مطلب 655991

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