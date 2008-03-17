پیروزی پاس و برق در پایان نیمه اول / تساوی مقاومت سپاسی و ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 14:15 امروز به صورت همزمان با سه بازی آغاز شده که طی آن در نیمه اول پاس همدان با دو گل از میهمان خود پگاه گیلان پیش است، برق شیراز میزبان خود ملوان را با شکست یک برصفر راهی رختکن کرده و جدال مقاومت سپاسی شیراز و ابومسلم مشهد نیز در پایان 45 دقیقه تلاش با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسیده است.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته بیست و پنجم لیگ برتر در پایان نیمه اول به شرح زیر است :

* شیرین فراز کرمانشاه - صنعت نفت آبادان ( این بازی با 20 دقیقه تاخیر از ساعت 14:35 آغاز شده است )

* پاس همدان 2 - پگاه گیلان صفر

گلها: محمد غلامی (20 و 43)

* ملوان بندرانزلی صفر - برق شیراز یک

گل : محمد ناصر شکرون (34)

* مقاومت سپاسی یک - ابومسلم مشهد یک

گلها: بهمن طهماسبی (41) برای مقاومت سپاسی و ایوان پتروویچ (11) برای ابومسلم مشهد