سفر رئيس شوراي حكومت انتقالي به ايران نشان دهنده اهميت اين كشور براي ما است

به گزارش خبرگزاري مهرحميد كفائي سخنگوي شوراي انتقالي عراق امروز در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" افزود : اين سفر براي بررسي روابط دوجانبه بين ايران و عراق و راههاي گسترش اين روابط انجام مي شود .

وي گفت : ايران كشور مهم و همسايه و دوست ما است و لازم است چنين ديدارها و گفتگوهايي با اين كشور بهبود يابد .

سخنگوي شوراي انتقالي عراق گفت : اين سفر هيچ ربطي به بحث و بررسي در مورد قانون اساسي عراق ندارد ؛ اين قانون يك موضوع داخلي است و به هيچ كشور ديگري مربوط نمي شود ، اين ديدار تنها براي بهبود روابط انجام مي شود. وي گفت : اين سفر كه از ديروز آغاز شد به مدت سه روز ادامه خواهد يافت.

كفايي همچنين از خبر انتقال سلاحهاي كشتار جمعي به جنوب عراق توسط نيروهاي آمريكايي ابراز بي اطلاعي كرد .

گفتني است يك منبع موثق در شوراي انتقالي عراق پيش از اين گفته بود در روزهاي اخير و در بحبوحه تحولات مربوط به انفجارهاي كربلا و جنجال تبليغاتي امضاي قانون اساسي موقت عراق ، نيروهاي آمريكايي اقدام به پياده نمودن يك محموله بزرگ از قطعات مربوط به موشك هاي دوربرد و سلاح هاي كشتار جمعي در محدوده سواحل جنوبي اين كشور نموده اند . تا كنون هيچ مقامي اين خبر را تكذيب نكرده است .

