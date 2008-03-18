منوچهر سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به منظور گسترش بازار کالاهای صادراتی استان، جوایز صادراتی اقتصادی که به امر صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف مبادرت می ورزند به فعالان پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: از مجموع 485 پرونده صادر کننده در استان خراسان رضوی مبلغ 106 میلیارد و 823 میلیون و 444 هزار و 806 ریال به صادر کنندگان سال 84 پرداخت شد.

سلطانی اظهار داشت: از مجموع 25 پرونده صادر کننده نمونه سال 85، مبلغ 19 میلیارد و 541 میلیون و 617 هزار و 259 ریال به صادر کنندگان نمونه این سازمان پرداخت شده و سایر پرورنده های صادراتی باقی مانده نیز در حال پذیرش و بررسی نهایی هستند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: در سال 85 بیش از 645 تن کالا به ارزش 691 میلیون دلار از گمرکات استان خراسان رضوی صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن از نظر وزن 12 درصد کاهش ولی از نظر ارزش 12 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در سال 84 بیش از 734 تن کالا به ارزش 612 میلیون و 400 هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.

این کالاها به کشورهای آسیای میانه 215 حوزه خلیج فارس افغانستان و کشورهای اروپایی صادر شده است.