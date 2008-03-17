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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۱

مدیر عامل آتش نشانی رشت:

520‬ نیروی آتش نشانی رشت در آماده باش کامل هستند

رشت - خبرگزاری مهر: محمد نعمتی گفت: 520 نیروی داوطلب و کادر سازمان آتش نشانی شهرداری رشت برای پوشش حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت،  نعمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رشت اعلام کرد: ‪ ۳۸‬دستگاه ماشین مهار اطفاء حریق و موتور سیکلت نیز برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری در رشت تجهیز شده است.

همچنین مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان از آمادگی کامل این مرکز برای پوشش حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال "چهارشنبه سوری" در این استان خبر داد و گفت: کلیه پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی استان گیلان صد در صد در آمادگی کامل به سر می‌برند.

دکترجمشید محمدی  اظهار داشت: ‪ ۴۰۰‬نیرو، ‪ ۷۰‬دستگاه آمبولانس در ‪ ۶۱‬پایگاه ثابت و سیار آماده خدمات رسانی به مردم و پوشش حوادث احتمالی در چهارشنبه سوری است.

وی عنوان کرد: شماره تلفن ‪ ۱۱۵‬اورژانس در سراسر گیلان و شماره تلفن‌های ‪ ۴۲۲۹۳۳۸ ۹‬در رشت به صورت شبانه روزی فعال است. 

دکتر محمدی در ادامه به  سالمندان و مادران باردار توصیه کرد که در این روز حتی الامکان از منزل خارج نشوند و در فضاهای که صدای ترقه و انفجار است، حضور نیابند.

کد مطلب 656030

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