520‬ نیروی آتش نشانی رشت در آماده باش کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نعمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رشت اعلام کرد: ۳۸دستگاه ماشین مهار اطفاء حریق و موتور سیکلت نیز برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری در رشت تجهیز شده است.
همچنین مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان از آمادگی کامل این مرکز برای پوشش حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال "چهارشنبه سوری" در این استان خبر داد و گفت: کلیه پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی استان گیلان صد در صد در آمادگی کامل به سر میبرند.
دکترجمشید محمدی اظهار داشت: ۴۰۰نیرو، ۷۰دستگاه آمبولانس در ۶۱پایگاه ثابت و سیار آماده خدمات رسانی به مردم و پوشش حوادث احتمالی در چهارشنبه سوری است.
وی عنوان کرد: شماره تلفن ۱۱۵اورژانس در سراسر گیلان و شماره تلفنهای ۴۲۲۹۳۳۸ ۹در رشت به صورت شبانه روزی فعال است.
دکتر محمدی در ادامه به سالمندان و مادران باردار توصیه کرد که در این روز حتی الامکان از منزل خارج نشوند و در فضاهای که صدای ترقه و انفجار است، حضور نیابند.
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