520‬ نیروی آتش نشانی رشت در آماده باش کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نعمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رشت اعلام کرد: ‪ ۳۸‬دستگاه ماشین مهار اطفاء حریق و موتور سیکلت نیز برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری در رشت تجهیز شده است.

همچنین مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان از آمادگی کامل این مرکز برای پوشش حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال "چهارشنبه سوری" در این استان خبر داد و گفت: کلیه پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی استان گیلان صد در صد در آمادگی کامل به سر می‌برند.

دکترجمشید محمدی اظهار داشت: ‪ ۴۰۰‬نیرو، ‪ ۷۰‬دستگاه آمبولانس در ‪ ۶۱‬پایگاه ثابت و سیار آماده خدمات رسانی به مردم و پوشش حوادث احتمالی در چهارشنبه سوری است.

وی عنوان کرد: شماره تلفن ‪ ۱۱۵‬اورژانس در سراسر گیلان و شماره تلفن‌های ‪ ۴۲۲۹۳۳۸ ۹‬در رشت به صورت شبانه روزی فعال است.

دکتر محمدی در ادامه به سالمندان و مادران باردار توصیه کرد که در این روز حتی الامکان از منزل خارج نشوند و در فضاهای که صدای ترقه و انفجار است، حضور نیابند.