به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات در نشست خبری که ظهر امروز در ستاد انتخابات کشور برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به برخی آمار متناقض ارائه شده از سوی ستاد انتخابات کشور به خبرنگاران درباره آرای حوزه های انتخابیه آیا مکانیزمی برای اعلام رسمی و دقیق نتایج انتخابات تعریف شده است اظهار داشت : تا کنون نتایج وآمار انتخابات بدون خدشه اعلام شده است در موارد جزئی نیز احتمالا اشکالاتی در اطلاع رسانی بوده که ستاد انتخابات کشور آنها را اصلاح کرده است.

موسی پور انتخابات این دوره را از جهات مختلف دارای نقاط قوت دانست و گفت : از جمله نقاط قوت می توان به حضور ارزشمند مردم و افزایش مشارکت 10 درصدی نسبت به گذشته اشاره کرد.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات ادامه داد : تجمیع انتخابات موجب شد برای اولین بار بتوانیم پس از سه روز از برگزاری انتخابات نتایج کلی را اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم در دوره قبل از 9 روز تا 14 روز به طول انجامید گفت : اعلام نتایج انتخابات مجلس هشتم به سه روز کاهش یافته است و سرعت در نتایج و شمارش آرا یکی دیگر از نقاط قوت این انتخابات است.

موسی پور خاطرنشان کرد : احزاب وگروهها در انتخابات مجلس هشتم همکاریهای خوبی داشته اند اما باید به برخی از بداخلاقیها که توسط برخی گروههای سیاسی انجام شد اشاره کنیم .

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات گفت : این گونه بداخلاقیها شایسته نظام ایران نیست.

وی تصریح کرد: این گروهها باید ظرفیتهای سیاسی خود را ارتقا دهند و بررسی کنند که علت این که مردم اقبالی نسبت به این گروهها ندارند چیست.

موسی پور افزود: وزیر کشور آماری از حضور مردم در انتخابات و ترکیبی از منتخبین ارائه کرد که برخی گروهها به مانور گسترده ای بر روی این مسئله پرداختند و گفتند که وزیر کشور از گرایش خاصی حمایت کرده اند، اما ارائه این آمار از سوی وزیر کشور یک امر طبیعی است.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات تاکید کرد : ترکیب انتخاب شدگان بر اساس فهرستها و اوراق تبلیغاتی مشخص است ولذا اگر وزیر گفته 71 درصد اصولگرایان موفق به کسب کرسیهای مجلس شده اند بنده با توجه به پایان مرحله اول شمارش آراء به جز تهران اعلام می کنم که 74 درصد منتخبین مجلس هشتم را اصولگرایان تشکیل می دهند و این دلیلی بر بیطرف نبودن مجریان وزارت کشور نیست و طبیعی است که آمار را در اختیار مردم قرار دهیم .

خبرنگاری درباره زمان اعلام نتایج خبرگان و میاندوره ای شوراها پرسید که موسی پور پاسخ داد : نتایج انتخابات خبرگان پس از پایان شمارش آرای مجلس هشتم اعلام خواهد شد، اما انتخابات میاندوره ای شوراها در 50 حوزه روستایی برگزار شده که تا کنون نتایج اکثر این حوزه ها اعلام شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این خبر منتشر شده در رسانه ها مبنی بر اینکه 24 نفر در حوزه انتخابیه تهران حائز اکثریت آرا شده اند و بقیه نیز به دور دوم راه یافته اند را تایید می کنید گفت : نتایج تهران بر اساس آماری که تا کنون اعلام شده تایید حضور 15 نفر از تهران در مجلس است اما باید منتظر باشیم تا آمار قطعی اعلام شود.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات در پاسخ به سئوالی درباره نرم افزار رایانه ای و شمارش آرا به صورت دستی و رایانه ای و اینکه آیا این روش موفقیت آمیز بوده یا خیر ؟ تصریح کرد : ما از نتایجی که در گام اول برای برگزاری انتخابات رایانه ای برداشته ایم راضی هستیم و نقاط قوت خوبی را در این روش مشاهده کرده ایم که از جمله می توان به اعلام به موقع نتایج اشاره کرد.

وی افزود : شمارش هم به صورت دستی و هم به صورت رایانه بوده است و ما آماده ایم تا انتخابات آینده را به صورت کاملا رایانه ای برگزار کنیم.

خبرنگاری پرسید آیا وزارت کشور تخلفات و یا اتهامات بی سند را پیگیری خواهد کرد که موسی پور پاسخ داد : اتهامات اگر به صورت مستند باشد آنها را قطعا پیگیری می کنیم و پیگیری شکایات از کسانی که اتهام می زنند حق طبیعی برای وزارت کشور است.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات در پاسخ به سئوالی درباره تعداد ناظران کاندیداها در پای صندوقهای رای و اینکه بیشتر این ناظران متعلق به کدام گروه بوده است ، گفت : تعداد ناظرین کاندیداها طبق قانون مشخص شده است و همگی از این حق خود در انتخاباتی که برگزار شد استفاده کردند.

وی افزود : به ازای هر 30 صندوق داوطلبان نمایندگی حق داشتن یک ناظر را دارند. به این ترتیب که در تبریز به تعداد نمایندگانی که به مجلس راه می یابند هر داوطلب می تواند به ازای هر 6 صندوق یک ناظر پای صندوقهای رای داشته باشد و در مشهد و اصفهان نیز به ازای هر 5 صندوق کاندیداها می توانند یک ناظر به نمایندگی از خود داشته باشند.

موسی پور در پاسخ به سئوالی درباره تغییر شیوه تبلیغات درا ین دوره از انتخابات تصریح کرد : این موضوع قابل بررسی است چرا که قطعا فضای پرشور شهری و عمومی می تواند درانتخابات بر حضور و مشارکت مردم تاثیرگذار باشد.

وی درعین حال گفت : ما دراین انتخابات نتیجه ای از عدم استقبال از تبلیغات انتخاباتی در فضای شهری مشاهده نکردیم به گونه ای که حتی مردم نیز از این روش استقبال کردند واین موضوع نیازمند بررسیهای علمی است.

به گفته رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات باید برآوردی از این مسئله داشته باشیم که تا چه اندازه تبلیغات شهری در عمق بخشی به انتخاب مردم و ایجاد فضای رقابتی موثر بوده است، تا اگر نیازمند اصلاح بود بیشتر به آن بپردازیم.

موسی پور واکنش به اینکه برخی گروههای سیاسی خواستار شمارش مجدد آرا شده اند اظهار داشت : وزارت کشور نتایج هر صندوق را تا سه برابر منتخبین برای اولین بار بر روی سایت خود اعلام عمومی خواهد کرد.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات افزود : این اعلام رسمی با شماره هر صندوق و تعداد آرا خواهد بود تا هیچ شبهه ای برای مردم بوجود نیاید.

موسی پور در پاسخ به سئوالی درباره عدم صدور کارت برخی ناظرین احزاب در پای صندوقهای رای توضیح داد : به هر تعداد ناظرانی که از سوی کاندیداها معرفی شده بودند کارت صادر شده و طبق قانون صدور کارت برای حضور این افراد با شورای نگهبان است.

وی خاطرنشان کرد: برای نمایندگان هر داوطلبی که ناظرین خود را در تاریخ مقرر اعلام کرده باشد کارت صادر شده و لذا گروهها واحزاب نمی توانند ناظرانی داشته باشند، بلکه مطابق با قانون صرفا داوطلبان نمایندگی می توانند ناظر انتخاباتی خود را معرفی کنند.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات ادامه داد : شاید عدم صدور کارت برخی از این ناظرین به دلیل نقص مدارک آنان بوده است و ما نیز اعلام کرده بودیم هر کس تردیدی دارد می توانیم کارت ویژه بازرسی وزارت کشور را برای آنان صادر کنیم .

خبرنگاری پرسید 20 کارت ویژه ای که صادر شده مربوط به کدام گروهها بوده است که موسی پور پاسخ داد : برای جناح پیروز در انتخابات نبوده است.

وی ادامه داد : باید به همه داوطلبان نمایندگی و گروههای سیاسی بگویم که وزارت کشور حتی جابجایی و کم زیاد شدن یک رای را هم جدی می گیرد چرا که برای ما هدف اول صیانت از آرای مردم و حفظ سلامت انتخابات است.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات تصریح کرد : وزیر کشور مطابق با دستور رئیس جمهور مبنی بر بیطرفی مجریان انتخابات بر این موضوع تاکید داشت، ما در حال حاضر هم آمادگی داریم تا به سئوالها وابهاماتی که توسط برخی داوطلبان مطرح می شود پاسخ دهیم .

موسی پور از گروهها و جریانات سیاسی تقاضا کرد با سعه صدر بیشتر و افزایش ظرفیت و توان سیاسی خود فضای سالمی را که در این انتخابات ایجاد شده است مخدوش نکنند.

وی گفت : بداخلاقیهای انتخاباتی در این دوره از انتخابات بسیار کم بوده است و لذا بهتر است به نتیجه رای مردم احترام بگذاریم و نتیجه آرا را بپذیریم.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات تاکید کرد : انتخاباتی که برگزار شد بسیار ارزشمند بود و باید گفت نتیجه انتخابات هر چه باشد به نفع نظام و مردم است و انشا الله تشکیل مجلسی با تجربه و کار آمد را شاهد خواهیم بود.