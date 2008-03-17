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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

تسهیلات نوروزی؛

تربت حیدریه آماده اسکان هفت هزار مسافر نوروزی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد تسهیلات نوروزی فرمانداری تربت حیدریه گفت: امکانات لازم برای اسکان هفت هزار مسافر نوروزی در تربت حیدریه فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، جواد صادق زاده ظهر امروز در جلسه تسهیلات ستاد نوروزی افزود: 10 آموزشگاه دارای امکانات رفاهی گرمایشی با ظرفیت پذیرش روزانه پنج هزار مسافر آماده اسکان مسافران نوروزی است.

وی ادامه داد: در صورت لزوم از ظرفیت دو هزار نفری مزار بی بی حسینیه برای اسکان مسافران استفاده خواهد شد.

مسئول ستاد تسهیلات نوروزی تربت حیدریه از برپایی چهار دستگاه چادر راهنمای مسافر در نقاط مختلف و ورودی و خروجی شهر خبر داد و گفت: شهرداری با لکه گیری آسفالت ها و زیبا سازی فضای شهر به استقباذل مسافران رفته است.

صادق پور با اشاره به ماندگاری 12 ساعته مسافران در تربت حیدریه، از اجرای طرحی برای شناخت علایق مردم خبر داد و افزود: در این طرح علاقه مردم به نقاط گردشگری مورد تحقیق و برسی قرار می گیرد و در سال آینده به این نقاط تجهیز خواهد شد.

وی پارک 800 هکتار پیشکوه، ییلاق حصار ورود معجن را از جمله نقاط گردشگری تربت حیدریه اعلام کرد و گفت: مزار قطب الدین حیدر و موزه مردم شناسی آماده بازدیدد مسافران نوروزی است.

 

کد مطلب 656038

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