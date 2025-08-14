خدمات رایگان درمانی بیمارستان فیروزآبادی به زائران اربعین در ری

علی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل بیمارستان فیروزآبادی برای ارائه خدمات رایگان به زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در روز اربعین خبر داد.

طیبی در ادامه اظهار داشت: سومین سال است که بیمارستان فیروزآبادی میزبان زائران اربعین حسینی در قبله تهران است و هر سال تلاش کرده‌ایم خدمات را گسترده‌تر و با کیفیت بالاتری نسبت به سال گذشته ارائه دهیم.

وی با اشاره به رسالت ذاتی این مرکز در حفظ سلامت مردم، افزود: در این ایام با برپایی غرفه‌های متعدد پزشکی، تقریباً تمامی تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌های بیمارستان را به شهروندان شهرری و تهران معرفی کرده‌ایم تا مردم بدانند در یک بیمارستان دولتی نیز می‌توان خدمات درمانی پیشرفته، استاندارد و باکیفیت دریافت کرد.

رئیس بیمارستان فیروزآبادی ادامه داد: در مسیر پیاده‌روی عظیم اربعین، علاوه بر خدمات پذیرایی، انواع خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه می‌شود که شامل بخش‌های قلب، جراحی، زنان و زایمان، اورولوژی، مغز و اعصاب، دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و تصویربرداری است. به گفته وی، بخش دندانپزشکی خدماتی همچون پرکردن، عصب‌کشی و سایر اقدامات درمانی را رایگان انجام می‌دهد و بخش تصویربرداری نیز سونوگرافی را بدون هزینه برای زائران ارائه می‌کند.

طیبی از راه‌اندازی غرفه کودک برای نخستین بار خبر داد و گفت: با توجه به شلوغی مسیر، تلاش کردیم محیطی جذاب برای کودکان فراهم کنیم تا ضمن سرگرمی با بازی‌های گروهی و نقاشی، جوایزی نیز دریافت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات صبح روز اربعین، حجم جمعیت زائران بسیار زیاد بوده و تا کنون کاهش نیافته است و ما با افتخار تلاش می‌کنیم بهترین میزبانی را برای مردمی که از مقابل بیمارستان عبور می‌کنند، داشته باشیم.