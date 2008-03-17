مسابقات بین المللی قرآن کریم در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج کریم مهرشاد عصر امروز در جلسه شورای اداری استان کردستان گفت: در اردیبهشت ماه سال آینده مسابقات بین المللی حفظ و قرآئت قرآن کریم به میزبانی استان کردستان در سنندج برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: به منظور معرفی استان کردستان به استانهای کشور و دیگر کشورهای منطقه این دوره از رقابتها در شهرستان سنندج برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم در استان کردستان تصریح کرد: مقدمات این کار با برگزاری جلسات متعدد با مدیران ادارات و سازمانهای مرتبط با این موضوع برگزار شده و امیدواریم که در راستای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات کلیه مدیران محترم نیز ما را همکاری نمایند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کردستان در ادامه به بحث برگزاری انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و اظهار داشت: در 24 اسفند و با همکاری تمامی عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی، امنیتی و انتظامی شاهد برگزاری انتخاباتی با شکوه و سالم بودیم.

مهرشاد یادآور شد: با توجه به دور دوم کشیده شدن انتخابات در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره امیدواریم که این تعامل بین عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی همچنان برقرار بوده و بتوانیم در مرحله دوم نیز انتخاباتی با این شکوه و عظمت را برگزار نمائیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان در پایان گفت: با توجه به پایان سال امیدواریم که تمامی مدیران محترم ارتقاء خدمت رسانی به مردم را جزء اولویتهای کاری خودر در سال آینده قرار دهند و در این راستا نیز از هیچ تلاش دریع نورزند.