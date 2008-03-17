شورای فرهنگ عمومی اهانت به مقدسات اسلام را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متن کامل بیانیه شورای فرهنگ عمومی را در محکومیت توهین به مقدسات و ارزشهای اسلامی به این شرح منتشر کرد:
توحید و عبودیت فلسفه خلقت و راز سعادت بشر در قرون و اعصار گذشته و آینده است و پیامبران الهی از آدم تا خاتم به عنوان فریادگران بیدار حقیقت، نگاهبان حریم آزادگی و انسانیت بوده و هستند. آخرین پیامآور، حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر مهر و عدالت است که انبیاء پیشین خصوصاً حضرت عیسی مسیح (ع) آمدنش را بشارت داده بودند و بشر قرنها در انتظار پیام جامع و برهان قاطع او که همان قرآن و عترت است به سر میبرده است.
اما جاهلیت و طاغوت که همواره چونان سایهای تیره در مقابل خورشید حقیقت قرار دارد زمانی بر سر این رسول بیداری خاکستر میافشاند، ساحر و شاعرش میخواند و سنگ بر جبینش میزد و زمانی سنگ انتقام و حقد و کینهاش را بر سر فرزندان او فرود میآورد و در عصری دیگر، با سرکوبی، توهین، تمسخر و دروغ، به خیال خود، رشد و ترویج تعالیم او را متوقف میسازد.
به راستی عصر ما عصر رسوخ حقیقت اسلام در اعماق فطرتهای جهانی و طبعاً لرزش و انحطاط در پیکره پوشالی طاغوت است و در این ورطه گذار و مرحله پرخطر، اندکی صبر و جهاد بر صراط دین، که مستلزم انسجام و وحدت موحدان و مسلمانان عالم است، کافی است تا وعده راستین قرآن محقق شود و مستضعفین وارثان زمین شوند.
توهین و تخریب فرهنگی و هدفمند شخصیت و آئین پیامبران الهی از سوی مستکبران عالم که در چند سال گذشته شدت یافته از سویی انفعال و دفاع مذبوحانه صهیونیسم بینالملل در برابر امواج خروشان احیاء دین و دینداری به عنوان دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی ایران است و از سوی دیگر در جهت تضعیف و مأیوس ساختن ملتهای بیدار شده و خصوصاً جهان اسلام است که مانع سترگ تحقق اهداف شیطانی آمریکا و اسرائیل در قرن گذشته بودهاند.
دوگانگی و تعارض اصلی عصر ما تقابل میان اسلام و مسیحیت و یهودیت و دیگر ادیان نیست، بلکه تقابل فرهنگ معنویت و عدالت با فرهنگ صهیونیستی آمریکایی است که در سودای بردگی بشر و نابودی ارزشهای الهی است. از این رو تعرض و جفا به ساحت رفیع هیچیک از انبیاء الهی، چه پیامبرانی چون حضرت موسی و حضرت عیسی باشد چه خاتمالانبیاء (ص)، در افکار عمومی جهان اسلام پذیرفته نیست و با عکسالعمل فعال و دندانشکن مسلمانان مواجه خواهد شد.
به همین سبب این توطئه و بازی خطرناک نیز به فضل الهی چونان دیگر نقشههای اخیر شیطان بزرگ خصوصاً در ماجرای یازده سپتامبر و اشغال عراق به بزم رسوایی دشمن و اتحاد و تألیف قلوب مسلمانان و موحدان منجر خواهد شد. هر چند پیوسته آخرین و جدیترین حربه ستیز با جهان اسلام القاء بذر تفرقه و اختلاف بوده و هست که ضرورت هوشیاری همه مسلمانان خصوصاً نخبگان و علماء اسلام را در این برهه دوچندان میسازد.
در این میان که دشمن کینهتوز جز ابزار طنز و سرگرمی خصوصاً در کاریکاتور، سینما و رمان سلاح کارآمد ندارد، همنوایی و تبلیغات همزمان برخی ایادی فریب خورده غرب ظاهراً در لباس اندیشه و قلم و بیان، بیماری و ارتجاع پشبهروشنفکری داخل را بیش از پیش عیان ساخته و چه نیکوست که این جریان اگر به نقد و استدلال شفاف علماء مسلمان وقعی نمینهد، دست کم واکنش و پاسخ زیبای هنرمندان و سایر اهالی بیدار فرهنگ و ادب در ایران امروز را آویزه گوش نماید که ناروایی به مقدسات را در هر جای جهان و از هر کس که باشد برنمیتابند.
دشمنان اسلام در هر پوستین که باشند آیا نمیبینند ندای جهانی اسلام به عنوان یگانه راه امید و نور در عصر جاهلیت کبری روز به روز طنین اندازتر میشود و در جمهوری اسلامی ایران اصلیترین گوهر هویتی و انگیزهبخش حرکت ایرانیان در مسیر عزت و اعتلا در عرصههای داخلی و بینالمللی شده است؟ آیا نظاره نمیکنند که چرا هر نظام سیاسی و فرهنگی که بیشتر بر اخلاق و تعهد به رسالت پیامبر اعظم (ص) تأکید میکند امین و محبوب و کارآمدتر ظاهر میشود، ولی دشمنان پیامبران الهی با آتش نفرت شهروندان مواجه میشوند؟
به راستی عصر ما عصر تحقق و تجلی آیات قرآن و درسهای پیامبران الهی است؛ هم آنان که بشر را دعوت به تأمل و تعقل در آثار و آیات الهی مینمودند. شورای فرهنگ عمومی ضمن محکوم کردن توهین اخیر رسانههای فریبکار غربی که تهاجم آشکار به فرهنگ و ارزشهای یک و نیم میلیارد مسلمان و سایر موحدان زمین است، این وقایع حساس را عامل تبیین ضرورت و انگیزهای برای تقویت و ارتقاء اتحاد ملی همه ایرانیان و انسجام جهانی مسلمانان در سرتاسر عالم میداند.
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