به گزارش خبرنگار مهر، علی و حسین حیدریان، دو بازیکن فصل گذشته تیم هندبال سپاهان قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند.
علی حیدریان با درخشش خود در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و کسب ۲ عنوان برترین بازیکن زمین یکی از عوامل نایبقهرمانی تیم ملی ایران بود.
وی که در پست بغل چپ بازی میکند در فصل گذشته لیگ برتر به عنوان یکی از ۳ بازیکن برتر این پست انتخاب شد.
حسین حیدریان ۲۱ ساله است و در پست گوش چپ به میدان میرود؛ وی نیز به همراه تیم ملی ایران در جایگاه دوم مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا ایستاد.
این بازیکن تجربه پوشیدن پیراهن تیم ملی در تمام ردههای سالنی و ساحلی هندبال را در کارنامه دارد.
برادران حیدریان فصل گذشته از گیتیپسند به سپاهان پیوستند و در پایان سی و هفتمین دوره لیگ برتر، برای نخستین بار کسب عنوان قهرمانی را تجربه کردند.
