مساجد برای جذب جوانان برنامه داشته باشند

دماوند- امام جمعه دماوند از مسئولین مساجد خواست، برای جذب جوانان برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه امروز دماوند با استناد به سخن امام صادق (ع) بر تقوا تأکید کرد و افزود: به فرایض الهی عمل کنید تا از پرهیزگارترین مردم باشید.

وی سالروز بازگشت آزادگان به کشور اسلامی را گرامی داشت و با درود به شهدا و درگذشتگان آزاده، از استقامت آزادگان دماوندی در جنگ ایران و عراق تجلیل کرد.

او از جوانان خواست از خاطرات این دلیرمردان درس فداکاری بیاموزند و از هنرمندان دماوندی خواست آثاری فاخر درباره آزادگان خلق کنند.

وی به مناسبت روز جهانی مسجد، به آتش‌سوزی مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ اشاره کرد و مساجد را پناهگاه مؤمنان و مرکز برکت الهی خواند.

امام جمعه دماوند، با استناد به فرمایشات امام خمینی، مساجد را سنگر اسلام دانست و خواستار فعالیت سیاسی، تبلیغ اسلام و حمایت از مستضعفان در برابر مستکبران شد.

او تأکید کرد: مساجد باید علیه آمریکا و اسرائیل فعال باشند و برنامه‌های معنوی متنوعی برای جذب جوانان و ترویج معارف قرآنی و سبک زندگی اسلامی داشته باشند.

فتاح دماوندی از فعالان مساجد دماوند، از جمله ائمه جماعات و خیرین، قدردانی کرد و خواستار باز نگه داشتن مساجد در اوقات نماز و آمادگی برای حوادث غیرمترقبه با تأمین آب و برق شد.

وی سفر علی لاریجانی به بیروت و بغداد را نشانه حمایت ایران از جبهه مقاومت دانست و از حمایت ایران از این جبهه، فارغ از شیعه یا سنی بودن، دفاع کرد.

او آمریکا را عامل تفرقه‌افکنی دانست و با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اعتماد به آمریکا را خطا خواند و خواستار هوشیاری کشورهای اسلامی شد.

