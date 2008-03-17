شهرداری باید مجری قطار هوایی باشد / تصویب کلیات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در آخرین جلسه ارتباط مستقیم مدیران ارشد شهرداری با مردم از طریق 1888 با بیان این مطلب اظهار کرد: هنگامی که ما در مورد مترو، قطارهوایی و خطوط اتوبوسرانی حرف می زنیم باید این حرف ها براساس طرح جامع تهران باشد.

شهردار تهران در مورد قطار هوایی شهر تهران گفت: بارها گفته ام با قطار هوایی مخالفتی نداریم ولی قطار هوایی را در چارچوب طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران دنبال می کنیم.

وی تاکید کرد: همان طور که بحث اجرایی شدن مترو و سایر خطوط حمل و نقل عمومی شهر تهران بر عهده شهرداری است مجری قطار هوایی نیز باید شهرداری تهران باشد و اگر دولت بگوید من قرارداد می بندم و می سازم، خلاف مصوبه مجلس و قانون است و طبق قانون این کار برعهده شهرداری است.

قالیباف خاطرنشان کرد: در بحث قطار هوایی شهری تمام کارها باید براساس ضوابط شورای عالی ترافیک انجام شود و ما در شهرداری نمی توانیم تصمیم بگیریم که چند کیلومتر قطار هوایی شهری می خواهیم و در چه مناطقی و مرجعی که صلاحیت فنی و مشاوره ای داشته باشد باید این مسائل را تعیین کند.

وی با تاکید برآن که شهرداری تهران مخالفتی با قطار هوایی ندارد، گفت: ما حتما با قطار هوایی شهری موافق هستیم ولی آیا تهران به 130 کیلومتر قطارهوایی نیاز دارد یا 30 کیلومتر؟ ما مرجع تعیین این میزان نیستیم.

شهردار تهران افزود: در دیدار با مسئول جهاد دانشگاهی به عنوان یک مجموعه علمی و فنی و به نوعی وابسته به دولت پیشنهاد دادم مطالعات مربوط به قطار هوایی را برعهده بگیرد و آنچه آنها به عنوان یک مرجع علمی تایید کنند مورد موافقت شهرداری تهران نیز هست.

قالیباف ادامه داد: وقتی یک کار دو سال نیاز به سابقه مطالعاتی دارد، نمی شود پس از یک ماه پروژه را آغاز و پس از 20 سال آن را تمام نکرد. می شود قصه همان صادقیه که قرار بود 18 ماه تمام شود ولی هنوز تمام نشده است. وقتی قرار است پول بیت المال را در شهر هزینه کنیم باید مطالعات دقیق انجام دهیم. ما در دنیا 4 الی 5 هزار کیلومتر خطوط مترو داریم و زیر 300 کیلومتر خطوط قطار هوایی چرا باید 150 کیلومتر از قطار هوایی سهم ما در تهران باشد؟

فعالیتهای عمرانی شهرداری در تعطیلات نوروز

وی در مورد فعالیتهای عمرانی شهرداری در تعطیلات نوروز گفت: ما از هر فرصتی که شهر خلوت باشد برای اجرای فعالیت های عمرانی خود استفاده می کنیم. روکش آسفالت، ترمیم خطوط اتوبوسرانی و تقویت آنها از مهمترین کارهایی است که در ایام نوروز توسط شهرداری پیگیری می شود. همچنین بسیاری از کارهای عمرانی که در اسفند ماه تعطیل شده بود به صورت 2 یا 3 شیفت تکمیل می شوند.

شهردار تهران تاکید کرد : 13 الی 14 پروژه خاص عمرانی در این ایام انجام می شود و طرح بهار در بهار نیز بدون توقف تا 15 فروردین انجام می شود.

در انتظار ابلاغ طرح جامع شهر تهران هستیم

وی در مورد طرح جامع شهر تهران گفت: طرح جامع شهر تهران با جلساتی که با اعضای شورای عالی شهرسازی و شورای شهر تهران داشتیم که در دو جلسه شخص رئیس جمهور نیز حضور یافت به اتمام رسید و توافقات لازم صورت گرفته است و اکنون نیز منتظر ابلاغ اداری و رسمی طرح هستیم.

افزایش بودجه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران

قالیباف با بیان آنکه طرح جامع به تصویب شورای شهر تهران و کمیسیون ماده 5 رسیده است، اظهار کرد: در سال 87 به حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران توجه بیشتری خواهیم داشت و شورای شهر تهران اعتبار مناسبی به این بخش اختصاص داده است البته مسائل عمومی و خدماتی نیز با همان شتاب قبل پیش خواهد رفت. همچنین در حوزه جنوب شهر تهران در سال آینده اعتبارات ما افزایش داشته و حتما رشد قابل توجه ای را خواهیم داشت.

طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

وی در مورد طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفت: طرح جامع حمل و نقل 3 ماه قبل در اختیار اعضای شورای شهر قرار گرفت، کارکارشناسی هم انجام شد و در جلسه روز یکشنبه شورای شهر هم در دستور کار بود و کلیات طرح مورد تصویب قرار گرفت که در این راستا قرار است برای کار کارشناسی کمیسیون تلفیق تشکیل شود. طرح جامع حمل ونقل روشن می کند شهرداری در حوزه حمل ونقل ریلی، اتوبوسرانی و معابر چه سیاست هایی را داشته باشد و مشخص می کند در چه سالهایی چه اقداماتی باید انجام پذیرد و کارهایی که به صورت مقطعی انجام می شد تبدیل به یک برنامه دراز مدت می شود. ما باید بدانیم در شهر تهران با چه حجم ریالی و زمانی 9 خط مترو تمام می شود و ظرفیت اتوبوسرانی در چه مدتی و در چه خطوطی به چه قابلیت هایی باید برسد.

قالیباف در پاسخ به این پرسش که طرح جامع حمل ونقل و ترافیک نیاز به مصوبه شورای عالی ترافیک دارد، گفت: طرح جامع به تصویب شورای شهر تهران رسیده و مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد ولی در بعضی از بخشها طبعا به مصوبه شورای عالی ترافیک نیاز دارد ولی به هرحال هر پروژه ای برای اجرایی شدن باید سیکل اداری خود را طی کند.

ساماندهی و مدیریت خط اتوبوسرانی افسریه تا آزادی

وی در مورد خط اتوبوسرانی افسریه تا آزادی گفت: این خط جز خطوط تندرو نیست زیرا در حال حاضر تنها قصد ساماندهی و مدیریت این خط را داریم ولی براساس کار کارشناسان این خط قابلیت تبدیل شدن به خطوط BRT را پس از تجهیز شدن دارد.

شهردار تهران افزود: وقتی می گوییم خطوط تندرو باید تمام ویژگی های آن را داشته باشد حال آنکه نخستین خط اتوبوس های تندرو با مشکل نبود اتوبوس های استاندارد روبرو است.

قالیباف تاکید کرد : البته این خطوط محاسنی دارد مانند افزایش جابجایی مسافر، انضباط و ایمنی و کاهش تعدادایستگاه ها.

وی ادامه داد: این خط براساس تقاضای سفر پیش بینی شده و خطی است که باید از میدان آزادی به سه راه شمشیری و خیابان هلال احمر به مولوی و از آن مسیر به خاوران و میدان بسیج و اتوبان افسریه برود. همچنین قصد دو طرفه کردن خطوط ویژه یک طرفه را در این مسیر داریم که این خط به صورت رفت و برگشت خواهد بود.

شهردار تهران در مورد افزایش قیمت خودروهای خارجی نسبت به خودورهای ایرانی گفت: مشخصا خودروهایی که بر اساس آخرین تغییرات خودروسازی در دنیا ساخته می شوند و از نظر تجهیزات و موتور در سطح بالایی قرار دارند قیمت بالاتری دارند و قیمت های جهانی نیز روشن است. مرحله اول این خودروها را به زودی تحویل می گیریم و خودروسازان کشور در انتقال تکنولوژی در این بخش اقدامات ویژه ای را انجام می دهند بخشی از این اتوبوس ها از خارج کشور وارد می شود ولی بقیه نیاز حمل و نقل عمومی را خوردوسازان خارجی براساس تکنولوژی روز دنیا می سازند.

افزایش زباله در روزهای پایانی سال

وی با اشاره به افزایش زباله در روزهای پایانی سال گفت : در اسفند ماه در حدود 40 درصد افزایش ظرفیت تولید زباله داریم. یعنی امروز حدود 11 هزار تن زباله در شهر تهران جابجا می شود که در ایام گذشته 7 هزار تن زباله جابه جا می شد.

بهبود نظافت شهری

شهردار تهران با بیان اینکه گله مندی از جمع آوری زباله نسبت به گذشته کاهش یافته است و نظافت شهری بهتر صورت می گیرد، ادامه داد : طبعا در این ایام فشار مضاعفی بر بخش تخلیه زباله آمده ولی با تمام این تفاسیر شهرداری در دو نوبت زباله ها را تخلیه می کند.

اجرای 100 درصد برنامه های عمرانی شهرداری در سال 86

شهردار تهران در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه چقدر پروژه های شهری در سالی که گذشت اجرایی شده است، گفت : در حوزه عمرانی 100 درصد برنامه های سال 86 چه در برنامه هایی که برای مناطق پیش بینی شده بود و چه پروژه های سطح شهر محقق شده اند. حتی 100 درصد بودجه در بخش عمرانی جذب و هزینه شده است.

وی افزود: در بخش فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز به برنامه هایی که در طول سال پیش بینی شده رسیدیم ولی قضاوت در مورد عملکرد شهرداری را برعهده مردم می گذاریم.

اعلام برنامه های سال 87 شهرداری در 19 فروردین ماه

وی در مورد برنامه های سال آینده شهرداری تهران گفت: در جلسه ای که در روز 19 فروردین با حضور همه مدیران شهرداری و اصحاب رسانه برنامه های سال 1387 شهرداری را اعلام می کنیم.