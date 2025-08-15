به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته کاشان که در مصلای بقیهاللهالاعظم (عج) برگزار شد، با اشاره به فشارهای سیاسی غرب برای تضعیف جبهه مقاومت اظهار کرد: در روزهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی طرحی برای خلع سلاح حزبالله ارائه کردهاند که بر اساس آن، دولت لبنان باید در چند مرحله و طی ۱۲۰ روز تمام سلاحهای این گروه را جمعآوری کند.
وی افزود: طبق این طرح، ابتدا مجلس لبنان باید قانونی تصویب کند که اسلحه تنها در اختیار ارتش باشد و در ادامه، اسرائیل ظرف سه ماه از دو منطقه لبنان عقبنشینی کرده و به موازات آن، توان نظامی حزبالله از بین برود.
امام جمعه کاشان با اشاره به هشدارهای دکتر لاریجانی در سفر به بیروت گفت: جمهوری اسلامی ایران ضامن امنیت معنوی و سیاسی جبهه مقاومت است و هرگز حزبالله را تنها نخواهد گذاشت. برخی جریانهای غربگرا اتهام دخالت ایران در امور لبنان را مطرح میکنند، اما ایران بارها اعلام کرده هر تصمیم مشترک دولت و مقاومت را محترم میشمارد.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه «دولت لبنان باید از تجربه لیبی و سوریه درس بگیرد» تصریح کرد: قذافی با اعتماد به غرب و خلع سلاح شدن، کشورش را به دست دشمنان سپرد و همان کشورهایی که وعده امنیت داده بودند به لیبی حمله کردند. همچنین، پس از انحلال نیروهای مردمی در سوریه، ارتش این کشور ظرف ۲۴ ساعت زمینگیر شد و کشور به پنج بخش تقسیم گردید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت سالگرد بازگشت آزادگان به میهن اشاره کرد و گفت: حضور آزادگان فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربیات و درسهای اخلاقی دوران اسارت است و ائمه جماعات باید در این زمینه پیشقدم شوند.
امام جمعه کاشان همچنین با تأکید بر اهمیت راهپیمایی اربعین اظهار داشت: این سفر تنها یک حرکت زیارتی نیست بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از ابزارهای مهم در تحقق تمدن بزرگ اسلامی محسوب میشود.
