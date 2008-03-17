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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۸

تسهیلات نوروزی؛

22 هتل سنتی در یزد به مسافران نوروزی خدمات می دهند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزد گفت: در حال حاضر استان یزد دارای 17 هتل سنتی تک ستاره و سه ستاره است که با افتتاح پنج هتل دیگر در ایام نوروز درهای 23 هتل سنتی به روی مسافران باز است.

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در ایام عید پنج هتل سنتی در این استان با نام های هتل فهادان، والی، کورش، ساباط و واحه توسط بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این هتلها در مجموع 90 تخت به تختهای هتلهای سنتی این استان افزوده می شود، افزود: در حال حاضر 33 باب هتل با دو هزار و 231 تخت و 976 اتاق در استان یزد وجود دارد.

این مسئول همچنین یادآور شد: همزمان با ایام عید 700 هزار قطعه عکس آثار تاریخی، بروشور و ویژه نامه آثار تاریخی برای ارائه به مسافران نوروزی توسط این سازمان منتشر و چاپ شده است که از این تعداد 100 هزار کتابچه ویژه گردشگری و 200 هزار قطعه نقشه گردشگری استان است.

هتل سنتی خانه های سنتی و تاریخی یزد است که به صورت هتل آماده پذیرایی از میهمانان است. اغلب این خانه های جز آثار میراث فرهنگی کشور هستند.

کد مطلب 656102

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