رایزنی سنیوره و رئیس پارلمان انتقالی عربی درباره بحران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان،هیئتی از پارلمان انتقالی عربی به ریاست "محمد الصقر" رئیس این پارلمان با فواد سنیوره دیدار کرد.

طرفین در این دیدار درباره ابتکار عمل عربی برای حل بحران لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

دراین دیدار،همچنین هیئت اعزامی پارلمان انتقالی عربی به لبنان، دیدگاه های خود را درباره بحران لبنان ارائه کرد. محمد الصقر این دیدار را مثبت و سازنده خواند.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد که رایزنی درباره این طرح میان اتحادیه عرب و گروههای مخالف و موافق در لبنان همچنان ادامه دارد.



نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری آتی این کشور تا کنون شانزده بار به تعویق افتاده و نشست بعدی به 25 مارس (پنجم فروردین 87) موکول شده است.