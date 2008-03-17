اعلام نتایج قطعی انتخابات مجلس هشتم در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی نتایج هشتمین دوره انتخابات مجلس هشتم در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان را بدین شرح اعلام کرد.

در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره پس از اینکه هیچ کدام از کاندیداها نتوانستند اکثریت آراء را به دست آورند انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.

در این حوزه انتخابیه از کل 147 هزار و 510 رای ماخوذه به ترتیب "امین شعبانی" با کسب 28 هزار و 537 رای، "عبدالجبار کرمی" با 22هزار و 427 رای، "هوشنگ حمیدی" با کسب 21 هزار و 769 رای و "سید احسن علوی" با کسب 17 هزار و 559 رای به دور دوم انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره راه یافتند.

در حوزه انتخابیه مریوان از جمع 69 هزار و 704 رای ماخوذه "اقبال محمدی" با کسب 21 هزار و 24 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی مجلس هشتم شد.

کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه بیجار 46552 رای بود که "بهمن مراد نیا" با کسب 12 هزار 400 رای به عنوان نماینده مردم شهرستان بیجار عازم مجلس هشتم شد.

از حوزه انتخابیه سقز و بانه نیز "فخرالدین حیدری" با کسب 35 هزار و 61 رای به عنوان نماینده این دو شهرستان راهی مجلس شد همچنین در این حوزه انتخابیه 77 هزار و 704 نفر در انتخابات مشارکت داشتند.

از حوزه انتخابیه قروه نیز "سید عماد حسینی" با کسب 29 هزار و 524 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه تعینن شد.

همچنین ستاد انتخابات استان کردستان عصر امروز در اطلاعیه ای از حضور پرشور مردم استان کردستان در انتخابات مجلس هشتم تقدیر و تشکر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: حضور پر شور مردم خوب و نجیب استان کردستان در ایفای رسالت دینی و ملی خود که از هیچ تلاشی و کوششی فروگذار ننموده و با حضور گسترده در عرصه انتخابات مصداق کامل و عینی از وحدت، همدلی و اخوت را در آستانه ماه ربیع الاول به نمایش گذاشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر می شود.

در ادامه این اطلاعیه همچنین مشارکت و همگامی مردم و مسئولین استان را موجب یاس، نا امیدی و سرخوردگی دشمنان ذکر شده و آمده است: شما مردم عزیز با حضور سبز خود در صحنه انتخابات و بقای انقلاب را در تبعیت از فرمایشات حضرت امام (ره) آنجا که می فرمایند " میزان رای ملت است" را نوید دوباره بخشیدید.

برخود وظیفه می دانیم که از زحمات یکایک مسئولین و عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و اعضای ستاد انتخابات استان، نیروهای نظامی و انتظامی، نامزدهای نمایندگی مجلس هشتم و دیگر دست اندرکاران که به گرمی و شور انتخابات و برگزاری سالم انتخابات مدد رساندید تقدیر و تشکر نماییم.