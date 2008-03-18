محمد رضا پهلوان بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این سفره به منظور حفظ و اشاعه فرهنگ ایرانی به نسل جدید به خصوص میهمانان خارجی برپا خواهد شد.

وی اظهار داشت: از یک روز قبل از تحویل سال این سفره چیده و تا پایان روز سیزدهم فروردین برپا خواهد بود.

پهلوان تصریح کرد: همچنین یک مهماندار با لباسهای سنتی از میهمانان ویژه با چای سنتی پذیرایی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در آرایش سفره هفت سین سعی شده حتی المقدور از ظروف و اشیاء دست ساز استفاده شود افزود: برپایی سفره های هفت سین یکی از سنتهای فاخر ایرانی است که همواره باید با برپایی آن در لحظه تحویل سال نو تاریخ چند هزار ساله نیاکانمان زنده شود .

وی گفت: برپایی سفره هفت سین با همکاری این سازمان و مدیریت فرودگاه شهید هاشمی نژاد صورت می گیرد.