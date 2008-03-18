علی مغربی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در نوروز 86 بیش از پنج هزار استان در نیشابور صورت گرفت که نسبت به سال 85، رشد 50 درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به شش میلیون توقف کوتاه در نوروز 86 در این شهرستان گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشت.

مغربی ماندگاری مسافران در شهرستان را در نوروز سال گذشته 24 ساعت خواند و افزود: ستاد تسهیلات نوروزی تلاش می کند این رقم را به 3 روز افزایش دهد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار نیشابور با اشاره به چاپ 250 بورشور و توزیع آن میان مسافران گفت: دستگاه های تبلیغاتی به مسافران خیر مقدم خواهند گفت و شهرداری به زیبا سازی شهر می پردازند.

وی قدمگاه، امام زاده محروق، آرامگاه خیام و عطار، کاروانسرای میراث فرهنگی را از جمله اماکن تفریحی و زیارتی نیشابور معرفی کرد و افزود: در بروشورهای تهیه شده به معرفی این اماکن و صنایع دستی شهرستان پرداخته شده است.