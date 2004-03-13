مسئله عراق حل نشود آثار ناگواري در منطقه به جا خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار، با اشاره به وضعيت عراق، فلسطين و منطقه و با تاكيد بر موقعيت استراتژيك ايران و عربستان، همكاريهاي منطقه اي و بين المللي دو كشور را ضروري دانست و افزود: مسئله مهم و حياتي منطقه، وضعيت عراق است در صورتي كه كشورهاي منطقه در موضع انفعالي قراربگيرد در داخل عراق و منطقه آثار ناگوار امنيتي و انساني به جاي خواهد ماند.

وي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: عدم توانايي لازم اشغالگران در حفظ امنيت عراق و فتنه هايي كه هر روز در عراق براي برانگيختن اختلاف قومي و مذهبي به وجود مي آوردند ضرورت همكاريها و نشست هاي كشورهاي منطقه را براي داشتن برنامه و همكاري نزديكتر مضاعف مي كند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني همچنين تاكيد كرد كه در اين راستا نبايدمسئله فلسطين تحت الشعاع قرار گيرد و تجربه نشان داده است كه مناسبترين رويكرد براي صلح و ثبات، حركت به سوي همگرايي و تفاهم در اين منطقه است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه ظرفيت روابط ايران و عربستان بيش از سطح موجود است و با اشاره به گامهاي مهمي كه در جهت تقويت روابط در زمينه هاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي برداشته شده است. بر لزوم پيگيري توافقات اجرا نشده و رايزنيهاي مستمر جهت ارتقاء و همكاريهاي في ما بين تاكيد كرد.

وزير بازرگاني و صنايع عربستان سعودي نيز در اين ديدار ضمن تشريح ديدگاههاي دولتش در زمينه هاي مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي در منطقه گفت: به وضوح شاهد آن هستيم كه بيگانگان توان برقراري ثبات و آرامش در منطقه را دارا نيستند.

وي تصريح كرد: لازمه تقويت توليد و جذب سرمايه گذاري در دو كشور و كشورهاي منطقه حفظ صلح و ثبات در منطقه است و عربستان سعودي به اين موضوع بسيار اهميت مي دهد.

دكتر هاشم عبدالله يماني همچنين با تشريح پروژه هاي صنعتي و اقتصادي كشورش تصريح كرد: در صدديم كه از تجربه مفيد ايرانيان در زمينه منابع گاز استفاده نماييم.