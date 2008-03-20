به گزارش خبرنگار مهر، مستند "کشاورز" ششم فروردین به مدت 91 دقیقه از شبکه چهار پخش میشود. این مستند سال 2003 به کارگردانی جاناتان دمی با حضور ژان دومینیک و رونالد ریگان جلو دوربین رفت و دمی، آبو دخا، بوین مکنامارا و پیتر ساراف فیلمبرداران آن بودند. ویسلف ژان آهنگساز و لیزی گیلبر و بوین مکنامارا تدوینگر مستند "کشاورز" هستند.
این مستند تجلیلی است از شخصیت ژان دومینیک روزنامهنگار معترض کشور هائیتی که دامنه فعالیتهایش به دفاع از حقوق بشر گسترش یافت و در سالهای حیاتش بهعنوان "صدای مردم هائیتی" شناخته میشد. او سال 2000 به شکلی مرموز به قتل رسید.
از آثار جاناتان دمی میتوان به "گرمای محصور" 1974، "مامان دیوانه" 1975، "جنگ دیوانهوار" 1976، "ملوین و هاوارد" 1980، "چیزی وحشی" 1986، "شنا به سوی کامبوج" 1987، "رویاهایی برای هائیتی" 1988، "سکوت برهها" 1991، "پسر دایی بابی" 1992، فیلادلفیا 1994، "کاندیدای منچوری" 2004 و "مردی از دشت" 2007 اشاره کرد.
مستند "کهلوشه" هفتم فروردین به مدت 78 دقیقه از شبکه چهار سیما پخش میشود. این مستند محصول 2006 تونس را نجیب بلقاضی بر مبنای فیلمنامه خودش ساخت. شکیب اسافی فیلمبردار و بدی شوکا تدوینگر این اثر هستتند. "کهلوشه" سال 2007 منتخب و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند از جشنواره ساندنس شد.
در خلاصه داستان این مستند آمده: سوسه شهرکی است در 145 کیلومتری جنوب پایتخت تونس و ماجراهای فیلم در یکی از محلههای فقیرنشین آن میگذرد. شخصیت اصلی منصف کحلوشه، یک شیدای سینما که به هر دری زده تا چهرهای از خود در سینما به یادگار بگذارد؛ اما وضعِ بیرونق سینمای تونس به او اجازه نداده نامی از خود در سینمای کشورش ثبت کند...
مستند 94 دقیقهای "به آنها بگو تو که هستی" هشتم فروردین از شبکه چهار پخش میشود. این مستند سال 2004 به کارگردانی مارک وکسلر و فیلمنامه رابرت دمایو و وسلر ساخته شد و روایتی از زندگی هاسکل وکسلر با حضور بازیگران و کارگردانانی چون پیتر بارت، ورنا بلوم، بیلی کریستال، مایکل داگلاس، جین فوندا، میلوش فورمن، کنراد هال، ران هوارد و ... است.
مستند 51 دقیقهای "آرتور سی. کلارک: مردی که با آینده سخن میگوید" ساخته فیلیپ اسمیت محصول 1997 نهم فروردین پخش میشود. سر آرتور چارلز کلارک معروف به آرتور سی. کلارک، نویسنده، مخترع و دانشمند بریتانیایی و آخرین عضو بازمانده گروهی بود که "بزرگان سهگانه علمی تخیلی و شامل رابرت هاینلین و ایزاک آسیموف بودند.
از آثار فیلیپ اسمیت میتوان به "جشن: ساختن شهرک دیسنی" 1996، "حفره یک میلیون دلاری" 1997، "کارخانهها" 1997، "خنده فریبنده" 1999، "این هنر مدرن است" 1999، "پول، کلاس و زور" 2000، "موج آینده" 2000، "کانال پاناما" 2003، "هفت شگفتی صنعتی جهان" 2003، "انسان تغییرپذیر" 2004، "هیتلر احمق" 2004 و "هیجان زندگی" 2006 اشاره کرد.
مستند "با رویاها" دهم فروردین پخش میشود. این فیلم سال 1982 به کارگردانی لس بلانک با حضور ورنر هرتسوگ، کلاوس کینسکی، کلودیا کاردیناله، جیسن روباردز و ... ساخته شد و روایتگر پشت صحنه فیلم "فیتس کارالدو" به کارگردانی هرتسوگ است. او بیش از پنج سال سختی کشید تا یکی از بلندپروازانهترین و دشوارترین ایدههایش را به تصویر بکشد.
بلانک 27 نوامبر 1935 در فلوریدا متولد شد. از آغاز دهه 1960 فعالیتش را در سینما آغاز کرد و کماکان حضوری فعال دارد. جوجه واقعی (1970)، نیروی سالم زندگی (1972)، فلفل تند و تیز (1973)، هیزم خشک (1973)، همیشه برای خوشی (1978)، ورنر هرتسوگ کفشاش را میخورد (1980)، پامانا (1991) و همه در این چای (2007) شماری از فیلمهای او است.
مستند "در این جهان" محصول انگلستان یازدهم فروردین از شبکه چهار پخش میشود. این مستند سال 2002 به کارگردانی مایکل وینترباتم ساخته شد و در خلاصه داستان آن آمده: عنایت و جمال جایی در شمال پاکستان در کنار بیش از پنجاه هزار افغانی در نهایت مشقت و تنگدستی روزگار میگذرانند. آن دو قصد دارند به شکل غیرقانونی از راه زمینی به لندن بروند.
"جنگ رسانهها" دوازدهم فروردین روی آنتن شبکه چهار میرود. این مستند سال 2004 به کارگردانی دنی شکتر با حضور پیتر آرنت، جورج دبلیو. بوش، دیک چنی، نیکلاس جانسن، دیوید مر، دان راتر و تیم رابینز ساخته شد و در خلاصه آن آمده: جنگ رسانهای از پیچیدهترین شکلهای جنگ نرم و جنگهای جدید بینالمللی است که رسانهها در آن نقش اصلی دارند.
مستند "دنیای لوک ژاکه" سیزدهم فروردین از شبکه چهار پخش میشود. این مستند روایت زندگی جانوران به شیوه قصههای پریان است. لوک ژاکه متولد دسامبر 1967 شرق فرانسه نخستین فیلمش را سال 2001 ساخت. سپس در 2004 دو مستند دیگر ساخت که یکی از آنها "پنگوئنها و مردها" نخستین تجربه ژاکه در نزدیک شدن به دنیای حیرتانگیز پنگوئنها بود.
این مستند پیشدرآمدی برای ساختن فیلمِ "رژه پنگوئنها" بود که ژاکه سال 2005 ساخت. پس از آن سال 2007 "روباه و بچه" را کارگردانی کرد که ماجرای آن آمیختهای از واقعیت و تخیل است. مجموعه فیلمهایی با عنوان دنیای لوک ژاکه از مستندهایی است که ژاکه درباره زندگی حیوانات آبزی و پرندگان و حشرات ساخته است.
"رژه پنگوئنها" پس از "فارنهایت 11/9" ساختة مایکل مور دومین فیلمِ مستند پرفروش تاریخ سینماست. حتی تماشاگران آمریکایى نیز چنان از فیلم استقبال کردند که فیلمهایی مثل "جنگ دنیاها" استیون اسپیلبرگ را هم در گیشه پشت سر گذاشت.
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