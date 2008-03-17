24 ساعت تلاش چشمگیر شبکه خبر در 24 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه خبر اعلام کرد در ساعات آغازین روز 24 اسفند گروههای مختلف این شبکه جنب و جوش و حال و هوایی دیگر داشتند و با تمام توان همراه و همگام با مردم شریف وظیفه اطلاع‌رسانی خود را به انجام رساندند.

همزمان با روز انتخابات شبکه بین‌المللی خبر با پخش 1671 آیتم به مدت 1090 دقیقه در قالب خبر مکتوب، تصویری، فوری، زیرنویس فارسی و انگلیسی، گزارش، مصاحبه و ارتباط‌های تصویری و مصاحبه استودیویی نقشی بسزایی در عرصه اطلاع‌رسانی ایفا کرد.

همچنین گروههای تولیدی شبکه خبر با تهیه 237 دقیقه برنامه شامل گفتگو 45 دقیقه، امروز اقتصاد، گزارش اجتماعی، نمایه و 76 میان برنامه شامل موسیقی تصویر، وله، کلیپ، تیزر، سرود و ... به انعکاس حضور بیادماندنی مردم در شعب اخذ رای پرداختند.