طرح استقرار سپر موشکی آمریکا در منطقه شکست خورده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اخبار منتشره پیرامون توافق ترکیه با آمریکا در خصوص استقرار سپر موشکی آمریکا در این کشور و مذاکره در این رابطه در جریان سفر دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا به این کشور اظهار داشت : مقامات رسمی ترکیه هنوز این موضوع را تایید نکرده اند، اما به طور کلی طرح استقرار سپر موشکی آمریکا در منطقه طرح شکست خورده ای است که مغایر با مصالح و منافع کشورهای منطقه از جمله روسیه بوده و رقابتهای تسلیحاتی را افزایش خواهد داد.

حسینی تصریح کرد : این طرح واحد تهدیدات مسلم امنیتی و نظامی علیه کلیه کشورهای منطقه بوده و می تواند آرامش و ثبات موجود در منطقه را تحت الشعاع قرار دهد ، از این رو ما اطمینان داریم کشور دوست و همسایه ترکیه اجازه نمی دهد تا ثبات منطقه متاثر از فزون طلبی های قدرتهای فرا منطقه ای شده و امنیت منطقه را با مخاطره مواجه سازد.