بازیکنان مقاومت رضایت مرا جلب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامحسین پیروانی عصر امروز پس از بیروزی تیمش مقابل ابومسلم در جمع خبرنگاران افزود: در بازی امروز در مصاف با ابومسلم بهتر از حریف بوده و تیم ما به شایستگی به برد دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت بازیکنان تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم مقاومت به کار بسته و جایگاه ما نیز در جدول نیز با توجه به امکانات و شرایط خوب است.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی شیرازهمچنین با اشاره به بازی امروز ابومسلم تصریح کرد: این تیم در طول مسابقه به خوبی روش های خود را تغییر می داد و باید گفت که کادر مربیگری ابومسلم به صورت مناسبی بر روی بازیکنان کار کرده است.

وی با اشاره به گل تیم ابومسلم نیز گفت: بازیکنان ما عقیده دارند که توپ پس از برخورد با دست بازیکن حریف به دروازه رفت که باید کارشناسان در این خصوص قضاوت کنند.

پیروانی با اشاره به حضور دو تن از بازیکنان این تیم در اردوی تیم ملی گفت: بهتر بود که بازی های هفته بیست و پنجم تعطیل می شد تا همه تیم های لیگ برتر در دهم فروردین ماه سال آینده با شرایط یکسان و بدون مشکل بازیکن، مسابقه می دادند.

سرمربی تیم ابومسلم نیز از حضور در جمع خبرنگاران خودداری کرد.

دیدار دو تیم ابومسلم خراسان و مقاومت سپاسی شیراز امروز در ورزشگاه حافظیه این شهرستان با نتیجه دو بریک به سود مقاومت به پایان رسید.

در این دیدار محمد حسینی در دقیقه 11 برای ابومسلم و بهمن طهماسبی در دقیقه 42 و محسن نیسانی در دقیقه 56 برای مقاومت گلزنی کردند.