درک صحیح از واقعیت های ایران بهترین پایه روابط پایدار ایران و اروپااست

به گزارش خبرگزاری مهر، کالمی ری وزیرامورخارجه سوئیس بعدازظهر امروز با دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

دکتر جلیلی در این دیدار تاکید کرد ایران و اروپا زمینه های گسترده ای برای همکاری های مشترک دارند و قرارداد نفتی ایران و سوئیس نمونه مناسبی برای توسعه همکاری های ایران و اروپا است.

وی اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه قوی مردمی، همواره در ایجاد و تحکیم بنیان های مردم سالاری در منطقه پیشگام و تاثیرگذار بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه ایران همواره طرفدار مذاکره در زمینه های صلح و امنیت جهانی و مولفه های آن بوده است، گفت: لازمه ایجاد ثبات، امنیت و تامین امنیت انرژی برای جهان وجود ایرانی مقتدر و مستقل است و این به نفع صلح و ثبات جهانی، منطقه، اروپا و همه کشورهای جهان خواهد بود.

دکتر جلیلی اظهار داشت: انعقاد قرارداد خط لوله گاز سوئیس و ایران نشان داد روابط با ایران می تواند به نفع مردم اروپا باشد نه کلوپ های قدرت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه رفتار غلط برخی قدرت ها به خاطر اطلاعات و تحلیل های اشتباهی است که از جمهوری اسلامی ایران دارند، گفت: اگر برخی کشورها از واقعیات ایران و خواست مردم ما درک صحیح داشتند، دچار کژ راهه ای نمی شدند که ابتدا خودشان متحمل خسارت شوند.

وی گفت: انتخابات اخیر ایران و گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی دو نمونه روشن از سست و بی پایه بودن اتهامات برخی قدرت ها به ایران است.

دکترجلیلی اظهار داشت: درک صحیح از واقعیت های ایران می تواند بهترین پایه برای روابطی پایدار بین ایران و اروپا باشد.

کالمی ری نیز دراین دیدار با اشاره به نقش مهم ایران درمنطقه از انعقاد قرارداد گاز ایران و سوئیس ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: ایران و اروپا زمینه های مشترک زیادی برای همکاری دارند که باید زمینه های آن ها را فراهم نمود.

وزیرخارجه سوئیس با اشاره به اینکه سوئیس منافع آشکار و روشنی درباره مسایل جهانی دارد، گفت: منافع ملی سوئیس ایجاب می کند برای ایجاد صلح و ثبات در جهان تلاش کند.

کالمی ری گفت: سوئیس تمایل دارد همکاری های مشترک خود با ایران را فراتر از همکاری در بخش گاز توسعه دهد.

وزیرخارجه سوئیس از همکاری ایران و اروپا در زمینه خلع سلاح جهانی، امنیت انرژی و سایر موضوعات بین المللی استقبال کرد.