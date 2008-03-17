ایران و سوئیس بر همکاری در اقتصاد و انرژی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز در دیدار وزیر خارجه سوئیس بر توسعه و تعمیق روابط دوجانبه تاکید کرد.



رئیس جمهور در دیدار "کالمی ری" وزیر امور خارجه سوئیس گفت : ایران دیار منطق و فرهنگ است و از گسترش و توسعه روابط دوستانه با دیگر کشورها استقبال می کند.



رئیس جمهور وضعیت اسفبار حقوق بشر، امنیت و فقر را در جهان مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: ایران و سوئیس می توانند در این موضوعات مذاکرات و همکاری های خوبی داشته باشند تا به وضعیت نابسامانی که بر دنیا حاکم شده است، سروسامان دهند.



کالمی ری، وزیر امور خارجه سوئیس نیز با اشاره به انعقاد قرار داد صدور گاز ایران به سوئیس گفت: سوئیس منابع انرژی و فسیلی زیادی ندارد و از این رو همه نیازمندی های خود را در حوزه انرژی وارد می کند و درصدد است به منابع خود تنوع بخشد.



وی با اشاره به اینکه سوئیس کشوری بی طرف است و در هیچ اتحادیه و گروه نقش خاصی ندارد، اظهار داشت: سوئیس علاقه مند است با همه کشورها رابطه داشته باشد.