️کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، در بازرسی‌های اخیر ۱۱ دستگاه ماینر فعال غیرمجاز که با استفاده از انشعاب غیرمجاز برق راه‌اندازی شده بود، در دو محل از شهر یزد شناسایی و جمع‌آوری شد.

در یکی از این اماکن، ۳ دستگاه ماینر با بار غیرمجاز معادل ۷۴ آمپر و در محل دیگر ۸ دستگاه ماینر فعال کشف و ضبط گردید. استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه و افزایش مصرف برق، موجب اختلال در تأمین پایدار انرژی می‌شود و بر اساس مقررات قانونی، با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که بر اساس آئین‌نامه‌های قانونی، گزارش‌های مردمی در خصوص استفاده غیرمجاز از ماینرها می‌تواند تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال پاداش به همراه داشته باشد.