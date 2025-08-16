به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر شنبه در نشست تخصصی پیشگیری از سرقت وزارت نیرو و سایر دستگاهها اظهار داشت: عملکرد دستگاهها در پیشگیری با سرقت ارزیابی میشود و دستگاههایی که عملکرد ضعیفی داشته اند باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه برای مقابله با سرقت باید اصل پیشگیری از وقوع جرم را دستگاهها جدی بگیرند، اضافه کرد: دستگاههای اجرایی و حاکمیتی باید به دنبال پیشگیری از جرایم مثل سرقت باشند و زمینههای وقوع سرقت را از بین ببرند.
دادستان عمومی وانقلاب اصفهان اضافه کرد: سرقت اموال و تجهیزات دولتی به معنای از دست دادن بیتالمال است و دستگاههای اجرایی باید از تمام ظرفیتهای موجود برای پیشگیری از سرقت و حفظ و صیانت از اموال دولت بهره ببرند.
موسویان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و قانونی با سارقین اموال و تجهیزات عمومی ادامه داد: در این حوزه باید در کنار اجرای اقدامات پیشگیرانه برخورد قاطع و قانونی با مجرمان را افزایش دهیم و در این راستا شعب تخصصی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان جهت برخورد با سارقین اموال دولتی تشکیل و قطعاً این پروندهها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اضافه کرد: در خصوص سرقت اموال دولتی باید در کنار دستگاه قضائی و نیروی انتظامی ادارات دیگر از جمله گاز، مخابرات، برق، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع برق نیز وظایف و تکالیفی دارند و باید به تکالیفشان عمل کنند.
وی گفت: در شهرستانهای استان هم دادستانها در خصوص رسیدگی به پروندههای سرقت اموال دولتی نظارت بیشتری داشته باشند.
دادستان اصفهان در پایان با اشاره به اینکه اگر دستگاهها در حوزه پیشگیری از سرقت فعال باشند قطعاً سرقت تجهیزات دولتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد و نهایتاً در دستگاه قضائی هم پرونده تشکیل نخواهد شد.
