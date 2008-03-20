تصویربرداری "کارآگاهان" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 18 قسمت 45 دقیقهای به نویسندگی مسعود بهبهانینیا و تهیهکنندگی ایرج محمدی و مهران مهام با مشارکت نیروی انتظامی (ناجی هنر) تولید میشود و در آن مهدی هاشمی، اکبر زنجانپور، رضا خندان، کامران تفتی، زهره فکور صبور، شهروز ابراهیمیفر و ... نقشآفرینی میکنند.
نمایی از مجموعه "کارآگاهان"
به گفته محمدی تاکنون هفت قسمت "کارآگاهان" تصویربرداری شده است. در خلاصه داستان مجموعه آمده: کارآگاهان آگاهی به سرپرستی سرگرد ثنایی ماموریت رسیدگی به پروندههای جرایم را در دستور کار دارند و گرهگشایی از معماهای پیچیده جرایم و کشف سرنخهای مهم در کنار آموزشهای علمی ضمن خدمت کارآگاهان جوان از وظایف مهم سرگرد و دستیاران اوست.
"کارآگاهان" در هر قسمت یک پرونده واقعی را دستمایه داستان خود قرار میدهد. سرهنگ عبدالله قاسمی کارشناس و مشاور انتظامی پروژه است و سایر عوامل آن عبارتند از تصویربردار: افشین احمدی، صدابردار: مرتضی اصلانزاده، طراح صحنه و لباس: رضا ترابی، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: اصلان مرتضایی و عکاس: شکوفه هاشمیان.
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