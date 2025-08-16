وزارت کشور عربستان: «غلام رسول فقیر» اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه ای از اجرای حکم اعدام یک شهروند افغان به نام «غلام رسول فقیر» به اتهام قاچاق مواد مخدر در منطقه مکه مکرمه خبر داد.

در این بیانیه آمده است که حکم اعدام این فرد که به صورت تعزیری صادر شده بود، به اتهام تلاش برای قاچاق هروئین به داخل عربستان امروز در شهر مکه به اجرا درآمد.

وزارت کشور عربستان بیان کرد: این تبعه افغان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از محاکمه، به جرم خود اعتراف کرد و حکم اعدام او نیز پس از بررسی در دادگاه‌های مربوطه و تأیید نهایی توسط دیوان عالی، با دستور پادشاهی به مرحله اجرا درآمد.