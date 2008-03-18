به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد خیامی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: کلیه پایگاه های انتقال خون شهر مشهد نیز در روزهای تعطیل عید نوروز سال 87 باز خواهد بود تا مردم نیک خواه و زائرین حضرت رضا(ع) بتوانند به راحتی خدمات رسانی شوند.

مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی به سه پایگاه اصلی شهر مشهد اشاره کرد و گفت: پایگاههای انتقال خون رضوی واقع در ورودی حرم به خیابان امام رضا(ع)، خیابان شیرازی و سناباد نیز به طور ویژه و اضافه کار اقدام به خدمات رسانی به مردم می کنند.

خیامی اظهار داشت: شهروندان و زائران حضرت رضا(ع) می توانند برای اهدای خون خود صبح ها از ساعت 8 تا 12 و 30 و در بعد ازظهر از ساعت 14 تا 18 و 30 به این اماکن مراجعه فرمایند.

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اهدای خون الزامی است.