۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

اسکان خانوادگی طلاب در مشهد به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع)

حوزه علمیه خراسان همزمان با دهه پایانی ماه صفر و در پرتو خدمت به زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، طرح ملی اسکان و پذیرایی از طلاب سراسر کشور و خانواده‌های ایشان را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدی، مدیر اخلاق و فرهنگ معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خراسان از آغاز رسمی طرح اسکان و پذیرایی از طلاب سراسر کشور و خانواده‌های ایشان در ایام پایانی ماه صفر در جوار بارگاه منور حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) خبر داد.

وی ادامه داد: حوزه علمیه خراسان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدارس علمیه و همت جمعی طلاب و اساتید، طرح اسکان زائران طلبه را با رویکردی فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به اجرا درمی‌آورد.

وی با اشاره به ابعاد فراتر از خدمات رفاهی این طرح، اظهار کرد: اسکان طلاب در مشهد مقدس، صرفاً تأمین مکان نیست، بلکه بستری برای ارتقا تعاملات علمی، تعمیق اخلاق طلبگی و ترویج فرهنگ زیارت آگاهانه است. این طرح با نظارت دقیق و برنامه‌ریزی منسجم، می‌کوشد تا ضمن حفظ کرامت زائران، زمینه بهره‌مندی حداکثری از فضای معنوی حرم رضوی را فراهم آورد.

مدیر اخلاق و فرهنگ معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه در بخش اجرایی این طرح، طلاب می‌توانند به‌صورت آنلاین برای دریافت خدمات اسکان اقدام کنند، گفت: طلاب حوزه علمیه خراسان با نام کاربری و رمز عبور خود به سامانه اسکان طلاب به نشانی https://eskan.hozehkh.com مراجعه و درخواست را ثبت کنند.

وی اضافه کرد: طلاب حوزه‌های علمیه قم، اصفهان و سراسر کشور، ابتدا با کلیک بر لینک https://profile.hozehkh.com/fard/add?returnurl در سایت حوزه علمیه خراسان عضو شده و سپس درخواست اسکان خود را ثبت کنند، همچنین برای دریافت راهنمایی می‌توانند از طریق شماره‌های ۰۵۱۳۲۷۳۴۶۰۰ و ۰۵۱۳۲۷۶۱۷۱۷ و شناسه کاربری @S_m۶۹۶۹ اقدام کنند.

حجت‌الاسلام محمدی گفت: در پرتو عنایات خاصه حضرت ثامن‌الحجج (ع)، حوزه علمیه خراسان با تمام ظرفیت علمی، فرهنگی و اجرایی خود در خدمت زائران طلبه و خانواده‌های ایشان است. امید می‌رود این حرکت معنوی، گامی مؤثر در تحقق رسالت تربیتی حوزه‌های علمیه و تحکیم پیوندهای ایمانی در فضای نورانی زیارت باشد.

