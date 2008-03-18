علی افشاری صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای اطلاع رسانی مناسب به مردم مشهد و زائران امام هشتم (ع) فهرست کشیکهای نوروزی اصناف خدماتی به همراه آدرس و تلفنهای اتحادیه های صنفی خدماتی و تلفنهای ضروری مشهد در کتابچه ای چاپ و منتشر می شود.

افشاری صالح افزود: در تعطیلات نوروز 39 واحد صنفی و کارشناسی و تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی 25 واحد صنفی باطری سازی، 46 واحد نانوایی، 10 خشکشویی و لباسشویی، 30 کارشناس اتحادیه آهنگران اتومبیل و 25 واحد صنفی اتوسرویس و 46 واحد نانوایی فعال هستند.

وی گفت: در مدت تعطیلات نوروز 46واحد نانوایی با افزایش سهمیه و ساعت پخت همه روزه تا ساعت 22 به مردم خدمت می کنند.

افشاری صالح افزود : در روزهای تعطیل تلفن های 7269246- 7267532 آماده پاسخگویی و اطلاع رسانی به زائران و مردم مشهد درباره کشیکهای نوروزی صنوف خدمات هستند.

رییس مجمع امور صنفی و خدمات فنی مشهد گفت: واحدهای صنفی کشیک خدماتی باید در روزهای کشیک نرخهای مصوب اتحادیه های مربوط را رعایت کنند ، در غیر اینصورت با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی می شود.

وی تصریح کرد: در صورت بروز تخلف شاکیان می توانند مراتب را به اتحادیه ذیربط یا مجمع امور صنفی و یا سازمان بازرگانی استان اعلام کنند.



