نقض منشور ملل متحد توسط آمریکا و رژیم صهیونی، تجلّی آشکار توحش است

حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روابط جهانی باید بر پایه قوانین و مقررات بینالمللی استوار باشد و تجاوزات و نقض منشور ملل متحد توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه تنها خلاف عقل و عدالت بلکه نمود بارز توحش و جنایت است که باید با اقتدار پاسخ داده شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: دنیا باید روابط خود را بر اساس قانون و حقوق تنظیم کنند؛ چرا که همین قانون است که مرز ظریف میان مدنیت و توحش را مشخص میکند و در جامعه بینالمللی نیز منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی، متشکل از ۱۱۱ ماده، ضامن نظم و عدالت است.
وی افزود: امروز در پیش چشم جهانیان، آمریکای متجاوز و رژیم صهیونیستی، قوانین بینالمللی را به سخره گرفته و به نحوی وحشیانه مرتکب جنایات میشوند و این نقض فاحش قوانین، نشانهای آشکار از بیرحمی و جنایتکاری آنان است.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد بیان کرد: این ماده به وضوح اعلام میکند که تمامی کشورها باید اختلافات خود را از راههای مسالمتآمیز حل کنند و هرگونه تهدید یا توسل به زور را ممنوع میداند و این یکی از مهمترین و بنیادیترین اصول حقوق بینالملل است که متأسفانه امروز به شدت زیر پا گذاشته شده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در ادامه افزود: حتی اگر جنگ ناگزیر شود، قواعدی هست که باید رعایت شود و در دانشکدههای حقوق، حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه تدریس میشود؛ مجموعهای از قوانین که ضامن حفظ کرامت و جان انسانها در زمان جنگ است.
حجتالاسلام حسینی تأکید کرد: یکی از اصول مسلم حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک است؛ بدین معنا که هیچگاه حق تعرض به زنان، کودکان و غیرنظامیان، و نیز اماکن مقدس و غیرنظامی مانند بیمارستانها، مدارس، کلیساها و مساجد وجود ندارد و این اصول انسانی، ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام مطرح شده و در عهدنامههای بینالمللی نظیر کنوانسیونهای ژنو سال ۱۹۴۹ به رسمیت شناخته شده است.
وی گفت: نقض مکرر و سیستماتیک حقوق بشردوستانه، از رویکردهای همیشگی آمریکا است و باید با اقتدار و صلابت با این متجاوزان برخورد کرد و کسی که از قوانین بینالملل سرپیچی میکند، مستوجب حکم جهاد و مقابله است.
