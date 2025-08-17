به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی بیست‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان صبح یکشنبه با حضور حدود ۲۵۰ نفر از همکاران، همسران و فرزندان آنها آغاز شد. این افراد در هشت گروه سنی و ۱۱ رشته مختلف به رقابت می‌پردازند.

رشته‌های کتبی شامل «مفاهیم قرآن کریم»، «نهج‌البلاغه» و «حفظ موضوعی» و رشته‌های شفاهی شامل «قرائت تحقیق»، «قرائت تقلیدی»، «قرائت ترتیل»، «حفظ تخصصی اجزا»، «حفظ عمومی»، «صحیح‌خوانی» و «اذان» است.

عامل به قرآن باشیم

اکبری با تاکید بر این‌که هدف مسابقات تنها انتخاب بهترین صدا یا حافظه نیست، گفت: این رویداد فرصتی برای پیوند هرچه بیشتر دل‌ها با قرآن و ترویج فرهنگ عمل به مفاهیم والای آن است. وی خاطرنشان کرد: قرآن، چراغ راه زندگی و کتاب هدایت است و باید تلاش کرد مفاهیم آیات الهی را از مرحله گفتار به مرحله عمل در زندگی روزمره تبدیل کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان افزود: همان‌گونه که قرآن سفارش کرده است «آنچه را برای خود می‌پسندید برای دیگران بپسندید»، اگر عمل ما با آموزه‌های قرآنی منطبق باشد، آثار مثبت آن در جامعه به‌وضوح نمایان خواهد شد. وی همچنین خواستار رعایت ادب و احترام کامل به هنگام قرائت قرآن شد و گفت: برگزاری این مسابقات می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر علاقه‌مندان در مراحل بالاتر و ایجاد انگیزه بیشتر برای انس با کلام وحی شود.

اکبری ابراز امیدواری کرد که برگزیدگان این مرحله با آمادگی کامل در مراحل بعدی حاضر شوند و همگان نه تنها قاری قرآن، بلکه عامل به آن باشند.

تأکید بر قرآنی‌شدن رفتار و اندیشه‌ها در مسابقات سراسری قرآن اصفهان

حجت‌الاسلام علی علیمحمدی، رابط فرهنگی ائمه جماعات منطقه ۲ کشور، نیز در این آئین با استناد به آیه ۹ سوره اسرا اظهار کرد: قرآن هدایت‌کننده به بهترین و محکم‌ترین راه‌هاست و برای ملت‌های استوار و باایمان راهنماست.

وی با اشاره به نکات این آیه افزود: کسانی که می‌خواهند از قرآن بهره بگیرند، باید علاوه بر ایمان به خدا و پیامبر، عمل صالح را به‌صورت مستمر در زندگی خود جاری کنند. به گفته او، عمل صالح مداوم شرط اساسی بهره‌مندی از قرآن و دریافت «اجر عظیم» الهی است.

علیمحمدی تاکید کرد: اگر کسی حافظ کل قرآن باشد ولی به بایدها و نبایدهای آن عمل نکند، بهره حقیقی از قرآن نبرده است. برتری با کسی است که فکر، رفتار و روابطش را با معیارهای قرآن منطبق کند.

وی با بیان اینکه یکی از هدف‌های اصلی جمهوری اسلامی، قرآنی‌کردن جامعه است، افزود: این مهم باید از سنین پایین، حتی پیش از دبستان، آغاز شود تا آموزه‌های قرآن در جان و دل نسل آینده نهادینه گردد. او به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر «قرآنی کردن فرزندان از دوران کودکی» اشاره و تصریح کرد: کسانی که توفیق حفظ قرآن را یافته‌اند، باید این نعمت را قدر بدانند و مسیر انس با قرآن را ادامه دهند.

رابط فرهنگی ائمه جماعات منطقه ۲ کشور در پایان قرآن را سرچشمه نور و عزت امت اسلامی دانست و آرزو کرد که برکت انس با قرآن، عامل موفقیت و پیشرفت مسلمانان در عرصه‌های مختلف شود.