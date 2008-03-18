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۲۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۶

عرضه گوشت مرغ 1650 تومانی در فروشگاههای رفاه

گوشت مرغ با قیمت مصوب 1650 تومان در فروشگاههای زنجیره ای رفاه عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی از عرضه گوشت مرغ منجمد با قیمت 1650 تومان دراین فروشگاهها خبرداد.

مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه اعلام کرد: مرغ منجمد خریداری شده از شرکت پشتیبانی امور دام کشور با قیمت مصوب در فروشگاههای رفاه عرضه شده است.

درراستای اجرای مصوبات دولت در زمینه تنظیم بازار، فروشگاه رفاه مرغهای خریداری شده قبلی از سایر شرکتها را نیز از تاریخ 21/12 /86 با نرخ 1650 تومان به مردم عرضه کرده است.

کد مطلب 656261

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