انتقال ۲۳ زائر مصدوم و جانباخته از عراق به مرز مهران

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیشب ۱۰ زائر مصدوم و ۲ جانباخته و صبح امروز نیز ۱۰ مصدوم دیگر توسط جمعیت هلال احمر به کشور منتقل شدند.

وی افزود: از ابتدای پیاده‌روی اربعین تا صبح یکشنبه ۲۶ مردادماه در مجموع ۳۲۳ زائر شامل ۲۸۰ مصدوم و ۴۳ جانباخته توسط جمعیت هلال احمر به کشور منتقل شده‌اند.

محمدی‌مقدم بیان کرد: این تعداد مصدوم و جانباخته در ۱۶۸ مرحله و با ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و ۶۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس این جمعیت و از طریق مرز مهران به کشور انتقال یافته‌اند.

مدیرعامل هلال احمر ایلام ادامه داد که این زائران به علت سوانح جاده‌ای و بروز تصادف در داخل خاک عراق دچار حادثه شده بودند.