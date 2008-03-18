به گزارش خبرنگارمهر در شهریار، عباس حاج علی عصر امروز در آخرین جلسه شورای اداری شهریار اظهار داشت: کمیته های حمل و نقل، امداد و نجات، اسکان و رفاه، کنترل و نظارت بر قیمتهای اجناس، کمتیه امنیتی - انتظامی و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی از جمله کمیته های تشکیل شده در شهریار است.

عباس حاج علی با اشاره به وظایف هریک از کمیته ها افزود: وظیفه هریک از کمیته ها به ترتیب یاد شده روان سازی ترافیک موجود در شهر و سهولت حمل و نقل مسافران، جلوگیری و کاهش تلفات وحوادث جاده ای، ارائه خدمات رفاهی به مسافران و تامین محل اسکان، جلوگیری از هرگونه گران و کم فروشی، ارائه راهنماییهای لازم به مسافران و رهنمودهای امنیتی و معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان و راهنمایی مسافران به نقاط مختلف شهر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: نظافت معابر عمومی و پر کردن حفره های ناشی از برودت هوا وسرما از وظایف شهرداری است همچنین نظارت و کنترل عرضه دام غیر مجاز در حاشیه شهرها و جاده ها با هماهنگی دستگاه قضایی و با مسئولیت دامپزشکی در حال انجام شدن است.

حاج علی یادآور شد: پرداخت حقوق معوقه کارکنان به خصوص شهرداری، تامین سوخت مورد نیاز مسافران و برطرف کردن ترافیک در جایگاههای منتهی به جایگاههای سوخت گیری، نظارت بر بازارچه ها و محلهای عرضه مستقیم کالا، مرمت جاده هایث مواصلاتی، تعیین محل مناسب جهت اسکان مسافران نوروزی توسط آموزش و پرورش، تهییه بروشور و نقشه و CD اماکن گردشگری برای مسافران، استقرار پایگاههای هلال احمر و اورژانس در میدانهای تعیین شده، کنترل خطوط مسافر بری و نظارت بر کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی، ساماندهی فروشندگان خیابانی و دستفروشان، تامین بهداشت جاده ها و استقرار اکیپهای آتش نشانی در ورودی شهر از دیگر برنامه هایی است که توسط ستاد نوروزی این شهرستان در حال اجرا شدن است.

در این جلسه همچنین فرماندار شهریار با تشکر از حضور مردم و پرشور مردم عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات نشانگر رضایت مردم از کارکرد مجلس و نمایندگان است و این بار نیز توانستند حماسه ای دیگر بیافرینند به نحوی که مشارکت مردم شهریار در انتخابات نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

محمد علی عرفان منش ادامه داد: در شهریار حدود 1500 نفر ساعت کار تحقیقات انتخابات و 450 نفر ساعت جلسه انجام شد و اعلام کرد: کار هیئت اجرایی شهریار بسیار دقیق بود به نحوی که 17 نفر رد صلاحیت شده در این هئیت نیز در هیئت اجرایی استان نیز رد صلاحیت شدند.

این مسئول افزود: در شهریار از مجموع 209183 رای ماخوذه، حسن گروسی با 58550 رای حائز اکثریت آرا شد.

فرماندار شهریار همچنین از ارتقا سطح شهرستان در سال جدید خبر داد و اظهار داشت: باید تمامی ادارات و ارگانهای ارتقا پیدا کنند به نحوی که در شهریار بر اساس نرم 38 مرکز بهداشتی کم است و باید در سال جدید به این مسائل به طور جد رسیدگی شود.

عرفان منش در ادامه با اشاره به عملکرد کمیته امداد امام در حوزه شهریار اعلام کرد: در 10 ماهه سال 86 کمیته امداد در شهریار بالغ بر 200 میلیارد ریال هزینه سرمایه ای و جاری به منظور تحت پوشش قرار دادن مدد جویان کمیته امداد قرار داد.