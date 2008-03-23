نگاهی کوتاه به جاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، خراسان شمالی از شمال با جمهوری ترکمنستان از جنوب و شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به استان گلستان و سمنان محدود می شود و در گذرگاه زائران حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع) واقع شده است.

جاذبه های گردشگری و آثار باستانی استان خراسان شمالی همه ساله گردشگران زیادی را به خود فرا می خواند که بنا به گزارش کارشناسان میراث فرهنگی، سالانه 12 میلون مسافر از این استان عبور و یا دیدن می کنند.

آرامگاه امامزاده سلطان سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) برادر امام رضا(ع)، آرامگاه امامزاده حمزه بن موسی الرضا (ع)، آرامگاه شاهزاده عبدالرحمن خرق، آرامگاه شیخ رشیدالدین محمد بیدوازی و مقبره شهدا از جمله مکانهای زیارتی و آثار باستانی این استان به شمار می رود.

همچنین قلعه جلال الدین، کاروانسرای قره بیل، چهارتاقی تیموری، غارهای هنامه، سنگ نگاره های جربت، معبد اسپاخو، آیینه خانه مفخم و عمارت مفخم از دیگر آثار باستانی این منطقه به شمار می رود که برخی از آنها به ثبت آثار ملی نیز رسیده اند.

روستاهای توریستی خراسان شمالی نیز با طبیعتی سرسبز و جاذبه های زیست محیطی همه ساله گردشگران زیادی را به استان فرا می خوانند.



روستای اسپیدان در شهرستان بجنورد، روستاهای استاد و خسرویه در فاروج، درکش در مانه و سملقان، رویین در اسفراین، زوارم در شیروان و روستای دشت در شهرستان جاجرم روستاهای توریستی خراسان شمالی هستند.

بخشی از جنگل گلستان نیز در محدوده استان خراسان شمالی واقع شده است که خود جاذب گردشگران بسیاری است.

همچنین تنوع زیست محیطی، وجود گونه های متنوع گیاهی و جانوری و اقلیم مناسب این منطقه همه ساله جاذب طبیعت دوستان زیادی است.

مجموعه های تفریحی تفرجگاه "بش قارداش"، بوستان "بابا امان"، دره های اسفیدان، فیروزه، بازخانه، مهنان و چشمه آب گرم ایوب از دیگر جاذبه های طبیعی و گردشگری خراسان شمالی محسوب می شود.

تنوع اقوام از شاخصه های اصلی خراسان شمالی است، اهالی ترک، فارس، کرد، کرمانج، تات، بلوچ و ترکمن با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می کنند و مهمان دوستی و مهمان نوازی از ویژگی های آنان است.

اهالی خراسان شمالی، مردمی توانمند و هنرمند هستند که با الهام از طبیعت آثار هنری و صنایع دستی بدیعی را خلق می کنند که در سبد سوغات مسافران این استان جایگاهی ویژه دارد.

بافته های داری، گلیم، فرش و پشتی ترکمن، پلاس، سفره کردی، چاروق، چادرشب، لباسهای محلی کردی، ترکمنی و زیورآلات سنتی از جمله صنایع دستی خراسان شمالی است.

آبنبات یا شکرپنیر نیز سوغات شهرستان بجنورد، شیرینی بخش کام مسافران این دیار است.