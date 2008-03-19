روزهای پرمشغله احسان قائم مقامی / حضور در چهار تورنمنت بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائم مقامی سه روز نخست فروردین ماه 87 را همراه با تیم العین در رقابت های قهرمانی باشگاه های امارات شرکت می کند.

ملی پوش شطرنج کشورمان بلافاصه پس از اتمام این مسابقات، اردوی تیم باشگاهی خود در امارات را به مقصد هندوستان ترک می کند تا در پیکارهای آزاد شطرنج کلکته این کشور شرکت کند.

احسان قائم مقامی در سال 2005 عنوان قهرمانی مسابقات آزاد کلکته هند را از آن خود کرد. شطرنجباز کشورمان پس از دو سال غیبت قصد دارد امسال دومین حضور خود را در این تورنمنت معتبر جهانی را تجربه کند.

مسابقات بین المللی برق آسا امارات هم طی روزهای 14 و 15 فروردین ماه در این کشور برگزار می شود و احسان قائم مقامی سومین تجربه خود در سال 87 را در قالب این رقابت ها به دست می آورد.

شرکت در رقابت های شطرنج آزاد دبی آخرین برنامه استاد بزرگ تیم ملی کشورمان در فروردین ماه سال آینده است، این دیدارهای از 16 فروردین ماه آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

احسان قائم مقامی به منظور حضور در این میادین پنجشنبه هفته جاری کشورمان را به مقصد امارات ترک می کند و 26 فروردین به سفر خود پایان می دهد.