به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب، ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان انتظامی نهبندان، بیان کرد: تجاوز رژیم صهیونیستی بار دیگر چهره خبیث دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت و ثابت کرد دیپلماسی لبخند هرگز دشمنی آن‌ها را از بین نمی‌برد.

وی با بیان اینکه تنها راه ایستادگی در برابر توطئه‌ها، تکیه بر توان داخلی، وحدت ملی و راهبرد مقاومت است، گفت: مردم ایران در بزنگاه‌های حساس همواره پشتیبان نظام بوده‌اند و این سرمایه اجتماعی بزرگ، عامل شکست نقشه‌های دشمن است.

سردار شجاعی‌نسب با بیان اینکه نیروهای مسلح نیز با ایستادگی جانانه و تقدیم شهیدان، امنیت کشور را تضمین کرده‌اند، گفت: شهرستان مرزی نهبندان، دروازه ورودی استان و خط مقدم مرزبانی بوده که امنیت و توسعه آن تأثیر مستقیم بر آرامش کل خراسان جنوبی دارد.

گفتنی است در این مراسم از زحمات سرهنگ حسین عرب، فرمانده پیشین انتظامی نهبندان، تقدیر و سرهنگ حسن دشتستانی به عنوان فرمانده جدید انتظامی نهبندان معرفی شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، از پدران شهیدان «محمدرضا بانویی» و «محمدامین نارویی» با اهدای لوح تجلیل شد.