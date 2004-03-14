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۲۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۴۶

در گفت و گو با " مهر "

مشفق كاشاني : غروب " مرداني " در افق ادب فارسي احساس مي شود

مشفق كاشاني : غروب " مرداني " در افق ادب فارسي احساس مي شود

جريان سازي قدرتمند نصرالله مرداني ، در شعر پس از انقلاب بر هيچ داننده اي پوشيده نيست ، من غروب اين ستاره را در افق ادب فارسي ، به خوبي احساس مي كنم.

عباس كي منش ، مشهور به " مشفق كاشاني "  - شاعر و ترانه سرا و رئيس  شوراي شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر "  با بيان اين مطلب گفت : آن چه در عروج اين شاعر و خدمتگذار واقعي زبان و ادب فارسي از زبان دوستان و علاقه مندان به ادبيات گفته مي شود ، علاوه بر اين كه اظهار تاثر از به پايان رسيدن عمر يك انسان شريف و بي ادعاست ، تاسف از كم شدن سربازي صادق در ميدان سخن حق نيز هست.
مشفق كاشاني در ادامه صحبت هاي خود با نقل خاطراتي بسيار كوتاه از نصرالله مرداني افزود :  در طول سالياني كه گذشت ،  فرصت هاي خوبي فراهم شد تا در كنار اين شاعر ،  در مجامع و محافل فرهنگي و ادبي باشم و از اين جهت خوشحالم كه شخصيت واقعي و والاي مرداني براي من ناشناخته نيست.
سراينده مجموعه ترانه " شب ، همه شب " و چندين مجموعه شعر و نثر ادبي كه  در سال گذشته نيز به عنوان " چهره ماندگار " در ادبيات تقدير شد ، خاطر نشان  ساخت : نصرالله مرداني يكي از شاعراني بود كه با تمام وجود ، شعر و قريحه اش را در اختيار انقلاب اسلامي و مفاهيم ارزشي و عاشورايي قرار داد ، او با خلق تركيباتي تازه و بهره گيري از اسطوره ها و افسانه هاي مشهور ، موفق شد تاثير قابل توجهي در بين شاعران جوان بگذارد .
مشفق كاشاني تصريح كرد : بي ترديد ، مطالعه آثار نصرالله مرداني براي نسل امروز شعر ، فوايد و عوايد بسياري دارد ، يكي از
شاعر " خون نامه خاك " و " ستيغ سخن " با آسمانيان محشور خواهد شد ، چرا كه در مقاطع مختلف عمر ، از انديشه ، خلاقيت و قلم خود در راه تعاليم اسلامي ، فرهنگ توحيدي و مفاهيم اساسي ديني و ملي بهره گرفت و هيچ گاه از اهل زمين ، توقع مزد و پاداش نداشت.

 
نام گوينده : مشفق كاشاني
اين عوايد زبان خاص و فضاهاي شاعرانه  و استعاري زيبايي است كه شاعر در اشعارش به خدمت گرفته است و از اين جهت نيز آثارش را حائز اهميت ساخته است.
وي در پايان صحبت هاي خود با خبرنگار ادبي " مهر" گفت : به اين نكته اعتقاد جدي دارم كه شاعر " خون نامه خاك " و " ستيغ سخن " با آسمانيان محشور خواهد شد ، چرا كه در مقاطع مختلف عمر ، از انديشه ، خلاقيت و قلم خود در راه تعاليم اسلامي ، فرهنگ توحيدي و مفاهيم اساسي ديني و ملي بهره گرفت و هيچ گاه از اهل زمين ، توقع مزد و پاداش نداشت.
گفتني است " مشفق كاشاني " چندي پيش ، در زمان حيات " نصرالله مرداني "  4/ 7 / 82   در گفت و گو با خبرگزاري " مهر "  با تاكيد برلزوم توجه بيشتر مسئولان به  پيشكسوتان هنر و ادبيات به ويژه "  مرداني " كه مدتها در بيمارستان بستري بود ،  پيشنهاد كرد  كه  خيابان يا ميداني در زادگاه اين شاعر( كازرون ) و يا ( شيراز) كه سالهاي زيادي از زندگي و عمر مرداني را در خود جاي داده است ،  به نام مرداني ثبت شود  تا تاثير خوب  اين حركت  درجامعه سياست زده ما نمايان شود و اين انديشمند و شاعر، در زمان حيات مادي اش ،  مورد توجه قرار بگيرد ، اما تا امروز خبري در اين مورد دريافت نشده است .



 
کد مطلب 65631

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