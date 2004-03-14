مشفق كاشاني : غروب " مرداني " در افق ادب فارسي احساس مي شود

شاعر " خون نامه خاك " و " ستيغ سخن " با آسمانيان محشور خواهد شد ، چرا كه در مقاطع مختلف عمر ، از انديشه ، خلاقيت و قلم خود در راه تعاليم اسلامي ، فرهنگ توحيدي و مفاهيم اساسي ديني و ملي بهره گرفت و هيچ گاه از اهل زمين ، توقع مزد و پاداش نداشت.



نام گوينده : مشفق كاشاني

عباس كي منش ، مشهور به " مشفق كاشاني " - شاعر و ترانه سرا و رئيس شوراي شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : آن چه در عروج اين شاعر و خدمتگذار واقعي زبان و ادب فارسي از زبان دوستان و علاقه مندان به ادبيات گفته مي شود ، علاوه بر اين كه اظهار تاثر از به پايان رسيدن عمر يك انسان شريف و بي ادعاست ، تاسف از كم شدن سربازي صادق در ميدان سخن حق نيز هست.مشفق كاشاني در ادامه صحبت هاي خود با نقل خاطراتي بسيار كوتاه از نصرالله مرداني افزود : در طول سالياني كه گذشت ، فرصت هاي خوبي فراهم شد تا در كنار اين شاعر ، در مجامع و محافل فرهنگي و ادبي باشم و از اين جهت خوشحالم كه شخصيت واقعي و والاي مرداني براي من ناشناخته نيست.سراينده مجموعه ترانه " شب ، همه شب " و چندين مجموعه شعر و نثر ادبي كه در سال گذشته نيز به عنوان " چهره ماندگار " در ادبيات تقدير شد ، خاطر نشان ساخت : نصرالله مرداني يكي از شاعراني بود كه با تمام وجود ، شعر و قريحه اش را در اختيار انقلاب اسلامي و مفاهيم ارزشي و عاشورايي قرار داد ، او با خلق تركيباتي تازه و بهره گيري از اسطوره ها و افسانه هاي مشهور ، موفق شد تاثير قابل توجهي در بين شاعران جوان بگذارد .مشفق كاشاني تصريح كرد : بي ترديد ، مطالعه آثار نصرالله مرداني براي نسل امروز شعر ، فوايد و عوايد بسياري دارد ، يكي ازاين عوايد زبان خاص و فضاهاي شاعرانه و استعاري زيبايي است كه شاعر در اشعارش به خدمت گرفته است و از اين جهت نيز آثارش را حائز اهميت ساخته است.وي در پايان صحبت هاي خود با خبرنگار ادبي " مهر" گفت : به اين نكته اعتقاد جدي دارم كه شاعر " خون نامه خاك " و " ستيغ سخن " با آسمانيان محشور خواهد شد ، چرا كه در مقاطع مختلف عمر ، از انديشه ، خلاقيت و قلم خود در راه تعاليم اسلامي ، فرهنگ توحيدي و مفاهيم اساسي ديني و ملي بهره گرفت و هيچ گاه از اهل زمين ، توقع مزد و پاداش نداشت.گفتني است " مشفق كاشاني " چندي پيش ، در زمان حيات " نصرالله مرداني " 4/ 7 / 82 در گفت و گو با خبرگزاري " مهر " با تاكيد برلزوم توجه بيشتر مسئولان به پيشكسوتان هنر و ادبيات به ويژه " مرداني " كه مدتها در بيمارستان بستري بود ، پيشنهاد كرد كه خيابان يا ميداني در زادگاه اين شاعر( كازرون ) و يا ( شيراز) كه سالهاي زيادي از زندگي و عمر مرداني را در خود جاي داده است ، به نام مرداني ثبت شود تا تاثير خوب اين حركت درجامعه سياست زده ما نمايان شود و اين انديشمند و شاعر، در زمان حيات مادي اش ، مورد توجه قرار بگيرد ، اما تا امروز خبري در اين مورد دريافت نشده است .