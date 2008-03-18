به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره که از اوایل خرداد ماه کار خود را آغاز کرده بود و پس از نه ماه به کار خود پایان داد 12 نفر از اعضای هیئت علمی و شخصیتهای برجسته دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور حضور داشتند.

اکنون دانشجویان این دوره وارد مرحله پژوهشی شدند و در حال گذراندن پایان نامه های تکمیلی خود هستند. از ویژگی های این دوره آموزش فقه پزشکی به سبک نوین بود. در این شیوه دانشجویان فقه پزشکی را فرا گرفته به طوری که طبیب بتواند بر اساس استنباط خود مراحل درمانی را سریعا انجام دهد. این دوره توسط آیت الله محقق داماد تدریس شد.

همچنین در این دوره اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، فلسفه اخلاق و حقوق پزشکی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی ارائه شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

در مرحله پژوهشی هر یک از داوطلبین یکی از حوزه های چالش برانگیز مسائل پزشکی را از دیدگاه فقهی و حقوقی و اخلاقی به راهنمایی دو استاد راهنما و یک مشاور به انجام می رسانند.