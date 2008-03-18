محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن هشدار نسبت به استفاده از مواد محترقه دست ‌ساز و غیراستاندارد که حوادث دلخراشی به دنبال دارد، گفت: به شهروندان توصیه می شود از استفاده از این مواد محترقه حادثه ‌آفرین خودداری کنند.

وی با اشاره به آماده ‌باش تمام نیروهای آتش ‌نشانی برای مواجهه با حوادث احتمالی چهارشنبه ‌سوری افزود: ماموران با وسایل اطفای حریق دستی در تمام مناطق مشخص‌ شده شهرداری برای برگزاری مراسم چهارشنبه‌ سوری حضور دارند.

معاون عملیات سازمان آتش‌ نشانی تهران گفت: در حال حاضر تمامی نیروها به همراه نیروهای در حال استراحت آتش نشانی در حالت آماده ‌باش در ایستگاهها حضور دارند.

وی افزود: ماموران آتش نشانی در 67 پارک و بوستان شهر تهران که برای برگزاری مراسم چهارشنبه‌ سوری در نظر گرفته شده، مستقر هستند و ضمن آموزش و راهنمایی شهروندان برای جلوگیری از حوادث با وسایل اطفای حریق دستی، آماده مواجهه با حوادث احتمالی هستند که ممکن است در این مناطق رخ دهد.