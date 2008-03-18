واکنش منفعلانه تشکیلات خودگردان به اظهارات اولمرت درباره ادامه شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین امروز پافشاری نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر تداوم شهرک سازی در اراضی فلسطینی را محکوم و اعلام کرد: این مسئله به شکست تلاشها برای احیای روند صلح منج خواهد شد.

"نبیل ابوردینه"، تداوم توسعه شهرکها در اراضی فلسطین را محکوم کرد و به زعم خود گفت : توسعه شهرکها از سوی اسرائیل به شکست تلاشهای آمریکا با هدف احیای روند صلح منجر خواهد شد.

ابوردینه ضمن محکوم کردن تداوم سیاست شهرک سازی از سوی اسرائیل و اظهارات ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم مبنی بر ادامه شهرک سازی، گفت: این مسئله نیازمند اتخاذ موضع آشکار و واضح از سوی آمریکا بر ضد سیاست شهرک سازی اسرائیل است.

لازم به ذکر است اولمرت روز یکشنبه 26 اسفند برای احداث صدها واحد مسکونی جدید در شهرک صهیونیستی "بسگات زیف" در مرزهای شمالی قدس چراغ سبز نشان داد.

ایهود اولمرت شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در فلسطین اشغالی تاکید کرد: اسرائیل به توسعه شهرکها در قدس شرقی ادامه خواهد داد.

وی افزود: مناطقی وجود دارند که ما در چارچوب توافقنامه صلح با فلسطینی ها هرگز از آنها چشم پوشی نخواهیم کرد. بنابراین دلیلی برای توقف شهرک سازی وجود ندارد.

شهرک سازی اسرائیل در حالی انجام می شود که جامعه بین المللی حتی آمریکا نیز از این مسئله انتقاد کرده و خواستار توقف توسع شهرکها از سوی اسرائیل شدند.